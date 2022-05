Martín Lousteau aclaró que se trataba de una “bienvenida muy especial” y presentó como un “amigo” a Horacio Rodríguez Larreta. “Qué buena onda, qué buen clima”, devolvió el jefe de Gobierno porteño al subir al escenario. En otra escenificación de la sociedad que genera resquemores tanto en el PRO como en el radicalismo, ambos arengaron a unos 5000 radicales porteños y dejaron mensajes hacia la interna de Juntos por el Cambio en un locro de celebración del 25 de mayo.

Lousteau aspira a suceder a Rodríguez Larreta, ya embarcado en la construcción de su candidatura presidencial. En un ida y vuelta de elogios mutuos, arrancó el alcalde en el Golden Centre de Parque Norte. “Es un gesto más que muestra como estamos trabajando hace mucho tiempo juntos en la Ciudad. La diversidad enriquece. Ahora tenemos un desafío más grande, seguir con la transformación en la Ciudad y llevarlo a la Argentina entera. Juntos vamos a ganar la elección nacional de 2023”, aludió Rodríguez Larreta a la Capital aunque se enfocó en la disputa por la Casa Rosada.

Hubo mensajes implícitos para Mauricio Macri. “Tenemos que consolidar la unidad en la diversidad de Juntos por el Cambio. Lo importante es que sigamos juntos y que mantengamos nuestro espíritu de seguir ampliándonos, no sólo para ganar la elección sino para transformar la Argentina, que es más importante todavía”, insistió el jefe de Gobierno porteño sobre su mirada de buscar un acuerdo amplio que incluya a sectores del peronismo. Macri había pedido priorizar la “representación del cambio” a la unidad.



Facundo Manes, uno de los invitados de Martín Lousteau en Parque Norte.

Foto: Lucía Merle.

Rodríguez Larreta también ponderó la “actitud responsable” como oposición y la elaboración del programa para 2023. “No vamos a tener 100 días, vamos a tener 100 horas. Somos los únicos que podemos frenar al kirchnerismo, no hay otros. Hagámonos cargo”, cerró su discurso.

Ya blanqueado su propósito de pelear por la jefatura de Gobierno porteño, Lousteau devolvió los elogios. “Estoy convencido de que Horacio hace un mejor PRO y Evolución es mejor política para el radicalismo y para Juntos por el Cambio”, aseguró el senador, y en un momento también le apuntó a Javier Milei. “Todos nuestros próceres eran políticos. Hay que terminar con eso de denostar la política. Hay buenos y malos políticos. Nosotros tenemos que reconstruir la buena política con buenos políticos”.

Más de Lousteau sobre la discusión por el posicionamiento ideológico de la coalición: “Ahora aparecen algunos que dicen que no es posible las dos cosas, pero la historia del progreso de la humanidad es la historia de la libertad y la igualdad”.



Martín Lousteau, Martín Tetaz y Carla Carrizo, en el locro en Parque Norte.

Foto: Lucía Merle.

Al almuerzo organizado por la UCR porteña -sirvieron ocho mil empanadas y dos mil kilos de locro, a mil pesos el cubierto- asistieron Facundo Manes, Gustavo Posse, Martiniano Molina, Fabián Perechodnik, las autoridades partidarias Mariela Coletta y Martín Ocampo, ministros de la Ciudad como María Migliore y José Luis Giusti, y diputados de Evolución como Emiliano Yacobitti y Martín Tetaz, entre otros. Hubo mensajes por video de Gustavo Valdés, Diego Santilli y Graciela Fernández Meijide.

La sociedad entre Rodríguez Larreta y Lousteau genera tensiones en el PRO y la UCR. Al día siguiente del pedido de Macri de tomar distancia de los radicales por las votaciones en el Congreso, el jefe de Gobierno se mostró con el senador de Evolución. En el macrismo rechazan “entregarle” la Ciudad a la UCR y en ese sentido provoca resquemores los gestos de Rodríguez Larreta a Lousteau. Desde Jorge Macri a María Eugenia Vidal y Fernán Quirós asoman como posibles postulantes por el PRO. “Voy a apoyar a todos para que compitan en una gran PASO”, busca desentenderse el alcalde porteño de la pelea por su sucesión, y se enfoca en la ventaja de contar con un referente del radicalismo alineado con su proyecto presidencial.

En la UCR, a su vez, no ocultan cierta desconfianza por los movimientos de Lousteau. “Si Evolución es una línea interna del partido no hay problema. Si se transforman en un partido aparte y desde ese lugar negocian con el PRO es diferente”, advirtieron desde el sector liderado por Gerardo Morales. Durante el congreso nacional en Santa Fe, Lousteau no confirmó que su candidato a presidente será radical, sino que lo dejó abierto: “Será el que venga a debatir cuáles son los planes”. El gobernador de Jujuy fue invitado a Parque Norte y alegó que tenía que estar en la celebración del 25 de mayo en su provincia.

