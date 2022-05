La China Suárez. Foto: Instagram.

La China Suárez sigue siendo noticia y esta vez salió al cruce de las declaraciones de Yanina Latorre quien cuestionó sus deberes como madre.



“Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por ‘trabajo’) hacemos lo que podemos”, escribió la ex de Benjamín Vicuña un inesperado dardo contra el padre de Magnolia (4) y Amancio (1 año y 10 meses).



El mensaje viene luego de que la panelista de LAM reflexionara: “No duerme con los hijos. ¿Quién llevó hoy a los chicos a la escuela? Si el padre no está acá…”.



Por eso, la China agregó en su tuit sobre su rol como madre: “Y les aseguro que lo hago muy bien”.



El martes por la noche la actriz compartió unas historias donde pedía que programas como LAM, dejaran de “hostigarla” y declaró: “Dejen de joder porque no me callo más”.