La serie que atrapó a todo el público, llega su último capítulo y ya tiene fecha de emisión.

This Is Us, la serie que cuenta la historia de la familia Pearson, integrada por Jack y Rebecca, con sus hijos gemelos Kevin y Kate y Randall, que es adoptado.









Se estrenó en el año 2016 y ahora llega a su final, cerrando la sexta y última temporada, en la que se le dará un cierre a todos los personajes de la historia.

El último capítulo se podrá ver el jueves 26 de mayo por la pantalla de Star+.