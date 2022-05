Los teléfonos inteligentes con Android 13 utilizarán la tecnología de optimización de archivos desarrollada originalmente por Huawei. Irónicamente, los teléfonos que salgan tendrán que usarlo si quieren acceder a los servicios de Google. Es un poco irónico, pero tiene sentido. Los smartphones que se estrenarán bajo Android 13″ necesitará usar el formato del sistema de archivos EROFS de Huawei para leer particiones si desea acceder a los servicios de Google y Play Store” anuncio policía androide. El objetivo de Google es acelerar la descarga de actualizaciones y optimizar el espacio de almacenamiento de los smartphones vendidos con su sistema operativo. ¿Qué es EROFS, el formato de sistema de archivos desarrollado por Huawei? EROFS significa Sistema de archivos de solo lectura mejoradoque podría traducirse comoSistema de archivos de solo lectura mejorado . Es un sistema desarrollado por Huawei para el kernel de Linux. Su propósito es ahorrar espacio de almacenamiento mediante el uso de compresión en archivos de solo lectura para teléfonos inteligentes Android. EROFS apareció hace algunos años en los productos de Huawei que se enviaron con EMUI 9.0.1 y versiones posteriores. También se ha integrado en el kernel de Linux v5.4. Este sistema “Reduce el tiempo de inicio de la aplicación hasta en un 22,9 % y reduce casi a la mitad el uso del almacenamientosegún uno de los creadores de EROFS. A priori, no hay inconveniente en usar este sistema de archivos, al menos según Google, que lo usa él mismo. Google te fuerza la mano Este es Mishaal Rahman, deEsper.ioque detectó cambios en el sistema operativo móvil, así como en una conferencia de Google. Si no sabemos mucho sobre los requisitos de licencia del gigante, podríamos aprender más con el lanzamiento de Android 13. Por lo tanto, Google obligará a los fabricantes de teléfonos inteligentes a usar el formato del sistema de archivos EROFS desarrollado por Huawei para archivos de solo lectura. Si no quieren cumplir, no podrán aprovechar los servicios de Google y Play Store: en otras palabras, sí es una obligación para las marcas si quieren vender sus teléfonos sin ningún problema. Un sistema ya implementado por varios fabricantes como Oppo o Xiaomi. Según Rahman, “el Pixel 7 estará entre los primeros teléfonos nuevos en cumplir con este requisito que pronto se impondrá“. Para seguirnos, te invitamos a descarga nuestra aplicación para Android e iOS. Puede leer nuestros artículos, archivos y ver nuestros últimos videos de YouTube. Todo sobre Android 13 Android 13 beta 3 admitirá de forma nativa pantallas braille

Buenas noticias para los Google Pixel 6 y uno de sus persistentes problemas

Android 13 te permitirá tomar mejores fotos y videos en Instagram, Snapchat o TikTok

Android 13: aquí están los smartphones que son compatibles con la beta

Google I/O 2022: resumen: Pixel Watch, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel Buds Pro, Pixel Tablet

Los teléfonos inteligentes con Android 13 utilizarán la tecnología de optimización de archivos desarrollada originalmente por Huawei. Irónicamente, los teléfonos que salgan tendrán que usarlo si quieren acceder a los servicios de Google. Es un poco irónico, pero tiene sentido. Los smartphones que se estrenarán bajo Android 13″ necesitará usar el formato del sistema de archivos EROFS de Huawei para leer particiones si desea acceder a los servicios de Google y Play Store” anuncio policía androide. El objetivo de Google es acelerar la descarga de actualizaciones y optimizar el espacio de almacenamiento de los smartphones vendidos con su sistema operativo. ¿Qué es EROFS, el formato de sistema de archivos desarrollado por Huawei? EROFS significa Sistema de archivos de solo lectura mejoradoque podría traducirse comoSistema de archivos de solo lectura mejorado . Es un sistema desarrollado por Huawei para el kernel de Linux. Su propósito es ahorrar espacio de almacenamiento mediante el uso de compresión en archivos de solo lectura para teléfonos inteligentes Android. EROFS apareció hace algunos años en los productos de Huawei que se enviaron con EMUI 9.0.1 y versiones posteriores. También se ha integrado en el kernel de Linux v5.4. Este sistema “Reduce el tiempo de inicio de la aplicación hasta en un 22,9 % y reduce casi a la mitad el uso del almacenamientosegún uno de los creadores de EROFS. A priori, no hay inconveniente en usar este sistema de archivos, al menos según Google, que lo usa él mismo. Google te fuerza la mano Este es Mishaal Rahman, deEsper.ioque detectó cambios en el sistema operativo móvil, así como en una conferencia de Google. Si no sabemos mucho sobre los requisitos de licencia del gigante, podríamos aprender más con el lanzamiento de Android 13. Por lo tanto, Google obligará a los fabricantes de teléfonos inteligentes a usar el formato del sistema de archivos EROFS desarrollado por Huawei para archivos de solo lectura. Si no quieren cumplir, no podrán aprovechar los servicios de Google y Play Store: en otras palabras, sí es una obligación para las marcas si quieren vender sus teléfonos sin ningún problema. Un sistema ya implementado por varios fabricantes como Oppo o Xiaomi. Según Rahman, “el Pixel 7 estará entre los primeros teléfonos nuevos en cumplir con este requisito que pronto se impondrá“. Para seguirnos, te invitamos a descarga nuestra aplicación para Android e iOS. Puede leer nuestros artículos, archivos y ver nuestros últimos videos de YouTube. Todo sobre Android 13 Android 13 beta 3 admitirá de forma nativa pantallas braille

Buenas noticias para los Google Pixel 6 y uno de sus persistentes problemas

Android 13 te permitirá tomar mejores fotos y videos en Instagram, Snapchat o TikTok

Android 13: aquí están los smartphones que son compatibles con la beta

Google I/O 2022: resumen: Pixel Watch, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel Buds Pro, Pixel Tablet

Los teléfonos inteligentes con Android 13 utilizarán la tecnología de optimización de archivos desarrollada originalmente por Huawei. Irónicamente, los teléfonos que salgan tendrán que usarlo si quieren acceder a los servicios de Google. Es un poco irónico, pero tiene sentido. Los smartphones que se estrenarán bajo Android 13″ necesitará usar el formato del sistema de archivos EROFS de Huawei para leer particiones si desea acceder a los servicios de Google y Play Store” anuncio policía androide. El objetivo de Google es acelerar la descarga de actualizaciones y optimizar el espacio de almacenamiento de los smartphones vendidos con su sistema operativo. ¿Qué es EROFS, el formato de sistema de archivos desarrollado por Huawei? EROFS significa Sistema de archivos de solo lectura mejoradoque podría traducirse comoSistema de archivos de solo lectura mejorado . Es un sistema desarrollado por Huawei para el kernel de Linux. Su propósito es ahorrar espacio de almacenamiento mediante el uso de compresión en archivos de solo lectura para teléfonos inteligentes Android. EROFS apareció hace algunos años en los productos de Huawei que se enviaron con EMUI 9.0.1 y versiones posteriores. También se ha integrado en el kernel de Linux v5.4. Este sistema “Reduce el tiempo de inicio de la aplicación hasta en un 22,9 % y reduce casi a la mitad el uso del almacenamientosegún uno de los creadores de EROFS. A priori, no hay inconveniente en usar este sistema de archivos, al menos según Google, que lo usa él mismo. Google te fuerza la mano Este es Mishaal Rahman, deEsper.ioque detectó cambios en el sistema operativo móvil, así como en una conferencia de Google. Si no sabemos mucho sobre los requisitos de licencia del gigante, podríamos aprender más con el lanzamiento de Android 13. Por lo tanto, Google obligará a los fabricantes de teléfonos inteligentes a usar el formato del sistema de archivos EROFS desarrollado por Huawei para archivos de solo lectura. Si no quieren cumplir, no podrán aprovechar los servicios de Google y Play Store: en otras palabras, sí es una obligación para las marcas si quieren vender sus teléfonos sin ningún problema. Un sistema ya implementado por varios fabricantes como Oppo o Xiaomi. Según Rahman, “el Pixel 7 estará entre los primeros teléfonos nuevos en cumplir con este requisito que pronto se impondrá“. Para seguirnos, te invitamos a descarga nuestra aplicación para Android e iOS. Puede leer nuestros artículos, archivos y ver nuestros últimos videos de YouTube. Todo sobre Android 13 Android 13 beta 3 admitirá de forma nativa pantallas braille

Buenas noticias para los Google Pixel 6 y uno de sus persistentes problemas

Android 13 te permitirá tomar mejores fotos y videos en Instagram, Snapchat o TikTok

Android 13: aquí están los smartphones que son compatibles con la beta

Google I/O 2022: resumen: Pixel Watch, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel Buds Pro, Pixel Tablet

Los teléfonos inteligentes con Android 13 utilizarán la tecnología de optimización de archivos desarrollada originalmente por Huawei. Irónicamente, los teléfonos que salgan tendrán que usarlo si quieren acceder a los servicios de Google. Es un poco irónico, pero tiene sentido. Los smartphones que se estrenarán bajo Android 13″ necesitará usar el formato del sistema de archivos EROFS de Huawei para leer particiones si desea acceder a los servicios de Google y Play Store” anuncio policía androide. El objetivo de Google es acelerar la descarga de actualizaciones y optimizar el espacio de almacenamiento de los smartphones vendidos con su sistema operativo. ¿Qué es EROFS, el formato de sistema de archivos desarrollado por Huawei? EROFS significa Sistema de archivos de solo lectura mejoradoque podría traducirse comoSistema de archivos de solo lectura mejorado . Es un sistema desarrollado por Huawei para el kernel de Linux. Su propósito es ahorrar espacio de almacenamiento mediante el uso de compresión en archivos de solo lectura para teléfonos inteligentes Android. EROFS apareció hace algunos años en los productos de Huawei que se enviaron con EMUI 9.0.1 y versiones posteriores. También se ha integrado en el kernel de Linux v5.4. Este sistema “Reduce el tiempo de inicio de la aplicación hasta en un 22,9 % y reduce casi a la mitad el uso del almacenamientosegún uno de los creadores de EROFS. A priori, no hay inconveniente en usar este sistema de archivos, al menos según Google, que lo usa él mismo. Google te fuerza la mano Este es Mishaal Rahman, deEsper.ioque detectó cambios en el sistema operativo móvil, así como en una conferencia de Google. Si no sabemos mucho sobre los requisitos de licencia del gigante, podríamos aprender más con el lanzamiento de Android 13. Por lo tanto, Google obligará a los fabricantes de teléfonos inteligentes a usar el formato del sistema de archivos EROFS desarrollado por Huawei para archivos de solo lectura. Si no quieren cumplir, no podrán aprovechar los servicios de Google y Play Store: en otras palabras, sí es una obligación para las marcas si quieren vender sus teléfonos sin ningún problema. Un sistema ya implementado por varios fabricantes como Oppo o Xiaomi. Según Rahman, “el Pixel 7 estará entre los primeros teléfonos nuevos en cumplir con este requisito que pronto se impondrá“. Para seguirnos, te invitamos a descarga nuestra aplicación para Android e iOS. Puede leer nuestros artículos, archivos y ver nuestros últimos videos de YouTube. Todo sobre Android 13 Android 13 beta 3 admitirá de forma nativa pantallas braille

Buenas noticias para los Google Pixel 6 y uno de sus persistentes problemas

Android 13 te permitirá tomar mejores fotos y videos en Instagram, Snapchat o TikTok

Android 13: aquí están los smartphones que son compatibles con la beta

Google I/O 2022: resumen: Pixel Watch, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel Buds Pro, Pixel Tablet

Los teléfonos inteligentes con Android 13 utilizarán la tecnología de optimización de archivos desarrollada originalmente por Huawei. Irónicamente, los teléfonos que salgan tendrán que usarlo si quieren acceder a los servicios de Google. Es un poco irónico, pero tiene sentido. Los smartphones que se estrenarán bajo Android 13″ necesitará usar el formato del sistema de archivos EROFS de Huawei para leer particiones si desea acceder a los servicios de Google y Play Store” anuncio policía androide. El objetivo de Google es acelerar la descarga de actualizaciones y optimizar el espacio de almacenamiento de los smartphones vendidos con su sistema operativo. ¿Qué es EROFS, el formato de sistema de archivos desarrollado por Huawei? EROFS significa Sistema de archivos de solo lectura mejoradoque podría traducirse comoSistema de archivos de solo lectura mejorado . Es un sistema desarrollado por Huawei para el kernel de Linux. Su propósito es ahorrar espacio de almacenamiento mediante el uso de compresión en archivos de solo lectura para teléfonos inteligentes Android. EROFS apareció hace algunos años en los productos de Huawei que se enviaron con EMUI 9.0.1 y versiones posteriores. También se ha integrado en el kernel de Linux v5.4. Este sistema “Reduce el tiempo de inicio de la aplicación hasta en un 22,9 % y reduce casi a la mitad el uso del almacenamientosegún uno de los creadores de EROFS. A priori, no hay inconveniente en usar este sistema de archivos, al menos según Google, que lo usa él mismo. Google te fuerza la mano Este es Mishaal Rahman, deEsper.ioque detectó cambios en el sistema operativo móvil, así como en una conferencia de Google. Si no sabemos mucho sobre los requisitos de licencia del gigante, podríamos aprender más con el lanzamiento de Android 13. Por lo tanto, Google obligará a los fabricantes de teléfonos inteligentes a usar el formato del sistema de archivos EROFS desarrollado por Huawei para archivos de solo lectura. Si no quieren cumplir, no podrán aprovechar los servicios de Google y Play Store: en otras palabras, sí es una obligación para las marcas si quieren vender sus teléfonos sin ningún problema. Un sistema ya implementado por varios fabricantes como Oppo o Xiaomi. Según Rahman, “el Pixel 7 estará entre los primeros teléfonos nuevos en cumplir con este requisito que pronto se impondrá“. Para seguirnos, te invitamos a descarga nuestra aplicación para Android e iOS. Puede leer nuestros artículos, archivos y ver nuestros últimos videos de YouTube. Todo sobre Android 13 Android 13 beta 3 admitirá de forma nativa pantallas braille

Buenas noticias para los Google Pixel 6 y uno de sus persistentes problemas

Android 13 te permitirá tomar mejores fotos y videos en Instagram, Snapchat o TikTok

Android 13: aquí están los smartphones que son compatibles con la beta

Google I/O 2022: resumen: Pixel Watch, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel Buds Pro, Pixel Tablet

Los teléfonos inteligentes con Android 13 utilizarán la tecnología de optimización de archivos desarrollada originalmente por Huawei. Irónicamente, los teléfonos que salgan tendrán que usarlo si quieren acceder a los servicios de Google. Es un poco irónico, pero tiene sentido. Los smartphones que se estrenarán bajo Android 13″ necesitará usar el formato del sistema de archivos EROFS de Huawei para leer particiones si desea acceder a los servicios de Google y Play Store” anuncio policía androide. El objetivo de Google es acelerar la descarga de actualizaciones y optimizar el espacio de almacenamiento de los smartphones vendidos con su sistema operativo. ¿Qué es EROFS, el formato de sistema de archivos desarrollado por Huawei? EROFS significa Sistema de archivos de solo lectura mejoradoque podría traducirse comoSistema de archivos de solo lectura mejorado . Es un sistema desarrollado por Huawei para el kernel de Linux. Su propósito es ahorrar espacio de almacenamiento mediante el uso de compresión en archivos de solo lectura para teléfonos inteligentes Android. EROFS apareció hace algunos años en los productos de Huawei que se enviaron con EMUI 9.0.1 y versiones posteriores. También se ha integrado en el kernel de Linux v5.4. Este sistema “Reduce el tiempo de inicio de la aplicación hasta en un 22,9 % y reduce casi a la mitad el uso del almacenamientosegún uno de los creadores de EROFS. A priori, no hay inconveniente en usar este sistema de archivos, al menos según Google, que lo usa él mismo. Google te fuerza la mano Este es Mishaal Rahman, deEsper.ioque detectó cambios en el sistema operativo móvil, así como en una conferencia de Google. Si no sabemos mucho sobre los requisitos de licencia del gigante, podríamos aprender más con el lanzamiento de Android 13. Por lo tanto, Google obligará a los fabricantes de teléfonos inteligentes a usar el formato del sistema de archivos EROFS desarrollado por Huawei para archivos de solo lectura. Si no quieren cumplir, no podrán aprovechar los servicios de Google y Play Store: en otras palabras, sí es una obligación para las marcas si quieren vender sus teléfonos sin ningún problema. Un sistema ya implementado por varios fabricantes como Oppo o Xiaomi. Según Rahman, “el Pixel 7 estará entre los primeros teléfonos nuevos en cumplir con este requisito que pronto se impondrá“. Para seguirnos, te invitamos a descarga nuestra aplicación para Android e iOS. Puede leer nuestros artículos, archivos y ver nuestros últimos videos de YouTube. Todo sobre Android 13 Android 13 beta 3 admitirá de forma nativa pantallas braille

Buenas noticias para los Google Pixel 6 y uno de sus persistentes problemas

Android 13 te permitirá tomar mejores fotos y videos en Instagram, Snapchat o TikTok

Android 13: aquí están los smartphones que son compatibles con la beta

Google I/O 2022: resumen: Pixel Watch, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel Buds Pro, Pixel Tablet

Los teléfonos inteligentes con Android 13 utilizarán la tecnología de optimización de archivos desarrollada originalmente por Huawei. Irónicamente, los teléfonos que salgan tendrán que usarlo si quieren acceder a los servicios de Google. Es un poco irónico, pero tiene sentido. Los smartphones que se estrenarán bajo Android 13″ necesitará usar el formato del sistema de archivos EROFS de Huawei para leer particiones si desea acceder a los servicios de Google y Play Store” anuncio policía androide. El objetivo de Google es acelerar la descarga de actualizaciones y optimizar el espacio de almacenamiento de los smartphones vendidos con su sistema operativo. ¿Qué es EROFS, el formato de sistema de archivos desarrollado por Huawei? EROFS significa Sistema de archivos de solo lectura mejoradoque podría traducirse comoSistema de archivos de solo lectura mejorado . Es un sistema desarrollado por Huawei para el kernel de Linux. Su propósito es ahorrar espacio de almacenamiento mediante el uso de compresión en archivos de solo lectura para teléfonos inteligentes Android. EROFS apareció hace algunos años en los productos de Huawei que se enviaron con EMUI 9.0.1 y versiones posteriores. También se ha integrado en el kernel de Linux v5.4. Este sistema “Reduce el tiempo de inicio de la aplicación hasta en un 22,9 % y reduce casi a la mitad el uso del almacenamientosegún uno de los creadores de EROFS. A priori, no hay inconveniente en usar este sistema de archivos, al menos según Google, que lo usa él mismo. Google te fuerza la mano Este es Mishaal Rahman, deEsper.ioque detectó cambios en el sistema operativo móvil, así como en una conferencia de Google. Si no sabemos mucho sobre los requisitos de licencia del gigante, podríamos aprender más con el lanzamiento de Android 13. Por lo tanto, Google obligará a los fabricantes de teléfonos inteligentes a usar el formato del sistema de archivos EROFS desarrollado por Huawei para archivos de solo lectura. Si no quieren cumplir, no podrán aprovechar los servicios de Google y Play Store: en otras palabras, sí es una obligación para las marcas si quieren vender sus teléfonos sin ningún problema. Un sistema ya implementado por varios fabricantes como Oppo o Xiaomi. Según Rahman, “el Pixel 7 estará entre los primeros teléfonos nuevos en cumplir con este requisito que pronto se impondrá“. Para seguirnos, te invitamos a descarga nuestra aplicación para Android e iOS. Puede leer nuestros artículos, archivos y ver nuestros últimos videos de YouTube. Todo sobre Android 13 Android 13 beta 3 admitirá de forma nativa pantallas braille

Buenas noticias para los Google Pixel 6 y uno de sus persistentes problemas

Android 13 te permitirá tomar mejores fotos y videos en Instagram, Snapchat o TikTok

Android 13: aquí están los smartphones que son compatibles con la beta

Google I/O 2022: resumen: Pixel Watch, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel Buds Pro, Pixel Tablet

Los teléfonos inteligentes con Android 13 utilizarán la tecnología de optimización de archivos desarrollada originalmente por Huawei. Irónicamente, los teléfonos que salgan tendrán que usarlo si quieren acceder a los servicios de Google. Es un poco irónico, pero tiene sentido. Los smartphones que se estrenarán bajo Android 13″ necesitará usar el formato del sistema de archivos EROFS de Huawei para leer particiones si desea acceder a los servicios de Google y Play Store” anuncio policía androide. El objetivo de Google es acelerar la descarga de actualizaciones y optimizar el espacio de almacenamiento de los smartphones vendidos con su sistema operativo. ¿Qué es EROFS, el formato de sistema de archivos desarrollado por Huawei? EROFS significa Sistema de archivos de solo lectura mejoradoque podría traducirse comoSistema de archivos de solo lectura mejorado . Es un sistema desarrollado por Huawei para el kernel de Linux. Su propósito es ahorrar espacio de almacenamiento mediante el uso de compresión en archivos de solo lectura para teléfonos inteligentes Android. EROFS apareció hace algunos años en los productos de Huawei que se enviaron con EMUI 9.0.1 y versiones posteriores. También se ha integrado en el kernel de Linux v5.4. Este sistema “Reduce el tiempo de inicio de la aplicación hasta en un 22,9 % y reduce casi a la mitad el uso del almacenamientosegún uno de los creadores de EROFS. A priori, no hay inconveniente en usar este sistema de archivos, al menos según Google, que lo usa él mismo. Google te fuerza la mano Este es Mishaal Rahman, deEsper.ioque detectó cambios en el sistema operativo móvil, así como en una conferencia de Google. Si no sabemos mucho sobre los requisitos de licencia del gigante, podríamos aprender más con el lanzamiento de Android 13. Por lo tanto, Google obligará a los fabricantes de teléfonos inteligentes a usar el formato del sistema de archivos EROFS desarrollado por Huawei para archivos de solo lectura. Si no quieren cumplir, no podrán aprovechar los servicios de Google y Play Store: en otras palabras, sí es una obligación para las marcas si quieren vender sus teléfonos sin ningún problema. Un sistema ya implementado por varios fabricantes como Oppo o Xiaomi. Según Rahman, “el Pixel 7 estará entre los primeros teléfonos nuevos en cumplir con este requisito que pronto se impondrá“. Para seguirnos, te invitamos a descarga nuestra aplicación para Android e iOS. Puede leer nuestros artículos, archivos y ver nuestros últimos videos de YouTube. Todo sobre Android 13 Android 13 beta 3 admitirá de forma nativa pantallas braille

Buenas noticias para los Google Pixel 6 y uno de sus persistentes problemas

Android 13 te permitirá tomar mejores fotos y videos en Instagram, Snapchat o TikTok

Android 13: aquí están los smartphones que son compatibles con la beta

Google I/O 2022: resumen: Pixel Watch, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel Buds Pro, Pixel Tablet

Los teléfonos inteligentes con Android 13 utilizarán la tecnología de optimización de archivos desarrollada originalmente por Huawei. Irónicamente, los teléfonos que salgan tendrán que usarlo si quieren acceder a los servicios de Google. Es un poco irónico, pero tiene sentido. Los smartphones que se estrenarán bajo Android 13″ necesitará usar el formato del sistema de archivos EROFS de Huawei para leer particiones si desea acceder a los servicios de Google y Play Store” anuncio policía androide. El objetivo de Google es acelerar la descarga de actualizaciones y optimizar el espacio de almacenamiento de los smartphones vendidos con su sistema operativo. ¿Qué es EROFS, el formato de sistema de archivos desarrollado por Huawei? EROFS significa Sistema de archivos de solo lectura mejoradoque podría traducirse comoSistema de archivos de solo lectura mejorado . Es un sistema desarrollado por Huawei para el kernel de Linux. Su propósito es ahorrar espacio de almacenamiento mediante el uso de compresión en archivos de solo lectura para teléfonos inteligentes Android. EROFS apareció hace algunos años en los productos de Huawei que se enviaron con EMUI 9.0.1 y versiones posteriores. También se ha integrado en el kernel de Linux v5.4. Este sistema “Reduce el tiempo de inicio de la aplicación hasta en un 22,9 % y reduce casi a la mitad el uso del almacenamientosegún uno de los creadores de EROFS. A priori, no hay inconveniente en usar este sistema de archivos, al menos según Google, que lo usa él mismo. Google te fuerza la mano Este es Mishaal Rahman, deEsper.ioque detectó cambios en el sistema operativo móvil, así como en una conferencia de Google. Si no sabemos mucho sobre los requisitos de licencia del gigante, podríamos aprender más con el lanzamiento de Android 13. Por lo tanto, Google obligará a los fabricantes de teléfonos inteligentes a usar el formato del sistema de archivos EROFS desarrollado por Huawei para archivos de solo lectura. Si no quieren cumplir, no podrán aprovechar los servicios de Google y Play Store: en otras palabras, sí es una obligación para las marcas si quieren vender sus teléfonos sin ningún problema. Un sistema ya implementado por varios fabricantes como Oppo o Xiaomi. Según Rahman, “el Pixel 7 estará entre los primeros teléfonos nuevos en cumplir con este requisito que pronto se impondrá“. Para seguirnos, te invitamos a descarga nuestra aplicación para Android e iOS. Puede leer nuestros artículos, archivos y ver nuestros últimos videos de YouTube. Todo sobre Android 13 Android 13 beta 3 admitirá de forma nativa pantallas braille

Buenas noticias para los Google Pixel 6 y uno de sus persistentes problemas

Android 13 te permitirá tomar mejores fotos y videos en Instagram, Snapchat o TikTok

Android 13: aquí están los smartphones que son compatibles con la beta

Google I/O 2022: resumen: Pixel Watch, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel Buds Pro, Pixel Tablet

Los teléfonos inteligentes con Android 13 utilizarán la tecnología de optimización de archivos desarrollada originalmente por Huawei. Irónicamente, los teléfonos que salgan tendrán que usarlo si quieren acceder a los servicios de Google. Es un poco irónico, pero tiene sentido. Los smartphones que se estrenarán bajo Android 13″ necesitará usar el formato del sistema de archivos EROFS de Huawei para leer particiones si desea acceder a los servicios de Google y Play Store” anuncio policía androide. El objetivo de Google es acelerar la descarga de actualizaciones y optimizar el espacio de almacenamiento de los smartphones vendidos con su sistema operativo. ¿Qué es EROFS, el formato de sistema de archivos desarrollado por Huawei? EROFS significa Sistema de archivos de solo lectura mejoradoque podría traducirse comoSistema de archivos de solo lectura mejorado . Es un sistema desarrollado por Huawei para el kernel de Linux. Su propósito es ahorrar espacio de almacenamiento mediante el uso de compresión en archivos de solo lectura para teléfonos inteligentes Android. EROFS apareció hace algunos años en los productos de Huawei que se enviaron con EMUI 9.0.1 y versiones posteriores. También se ha integrado en el kernel de Linux v5.4. Este sistema “Reduce el tiempo de inicio de la aplicación hasta en un 22,9 % y reduce casi a la mitad el uso del almacenamientosegún uno de los creadores de EROFS. A priori, no hay inconveniente en usar este sistema de archivos, al menos según Google, que lo usa él mismo. Google te fuerza la mano Este es Mishaal Rahman, deEsper.ioque detectó cambios en el sistema operativo móvil, así como en una conferencia de Google. Si no sabemos mucho sobre los requisitos de licencia del gigante, podríamos aprender más con el lanzamiento de Android 13. Por lo tanto, Google obligará a los fabricantes de teléfonos inteligentes a usar el formato del sistema de archivos EROFS desarrollado por Huawei para archivos de solo lectura. Si no quieren cumplir, no podrán aprovechar los servicios de Google y Play Store: en otras palabras, sí es una obligación para las marcas si quieren vender sus teléfonos sin ningún problema. Un sistema ya implementado por varios fabricantes como Oppo o Xiaomi. Según Rahman, “el Pixel 7 estará entre los primeros teléfonos nuevos en cumplir con este requisito que pronto se impondrá“. Para seguirnos, te invitamos a descarga nuestra aplicación para Android e iOS. Puede leer nuestros artículos, archivos y ver nuestros últimos videos de YouTube. Todo sobre Android 13 Android 13 beta 3 admitirá de forma nativa pantallas braille

Buenas noticias para los Google Pixel 6 y uno de sus persistentes problemas

Android 13 te permitirá tomar mejores fotos y videos en Instagram, Snapchat o TikTok

Android 13: aquí están los smartphones que son compatibles con la beta

Google I/O 2022: resumen: Pixel Watch, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel Buds Pro, Pixel Tablet

Los teléfonos inteligentes con Android 13 utilizarán la tecnología de optimización de archivos desarrollada originalmente por Huawei. Irónicamente, los teléfonos que salgan tendrán que usarlo si quieren acceder a los servicios de Google. Es un poco irónico, pero tiene sentido. Los smartphones que se estrenarán bajo Android 13″ necesitará usar el formato del sistema de archivos EROFS de Huawei para leer particiones si desea acceder a los servicios de Google y Play Store” anuncio policía androide. El objetivo de Google es acelerar la descarga de actualizaciones y optimizar el espacio de almacenamiento de los smartphones vendidos con su sistema operativo. ¿Qué es EROFS, el formato de sistema de archivos desarrollado por Huawei? EROFS significa Sistema de archivos de solo lectura mejoradoque podría traducirse comoSistema de archivos de solo lectura mejorado . Es un sistema desarrollado por Huawei para el kernel de Linux. Su propósito es ahorrar espacio de almacenamiento mediante el uso de compresión en archivos de solo lectura para teléfonos inteligentes Android. EROFS apareció hace algunos años en los productos de Huawei que se enviaron con EMUI 9.0.1 y versiones posteriores. También se ha integrado en el kernel de Linux v5.4. Este sistema “Reduce el tiempo de inicio de la aplicación hasta en un 22,9 % y reduce casi a la mitad el uso del almacenamientosegún uno de los creadores de EROFS. A priori, no hay inconveniente en usar este sistema de archivos, al menos según Google, que lo usa él mismo. Google te fuerza la mano Este es Mishaal Rahman, deEsper.ioque detectó cambios en el sistema operativo móvil, así como en una conferencia de Google. Si no sabemos mucho sobre los requisitos de licencia del gigante, podríamos aprender más con el lanzamiento de Android 13. Por lo tanto, Google obligará a los fabricantes de teléfonos inteligentes a usar el formato del sistema de archivos EROFS desarrollado por Huawei para archivos de solo lectura. Si no quieren cumplir, no podrán aprovechar los servicios de Google y Play Store: en otras palabras, sí es una obligación para las marcas si quieren vender sus teléfonos sin ningún problema. Un sistema ya implementado por varios fabricantes como Oppo o Xiaomi. Según Rahman, “el Pixel 7 estará entre los primeros teléfonos nuevos en cumplir con este requisito que pronto se impondrá“. Para seguirnos, te invitamos a descarga nuestra aplicación para Android e iOS. Puede leer nuestros artículos, archivos y ver nuestros últimos videos de YouTube. Todo sobre Android 13 Android 13 beta 3 admitirá de forma nativa pantallas braille

Buenas noticias para los Google Pixel 6 y uno de sus persistentes problemas

Android 13 te permitirá tomar mejores fotos y videos en Instagram, Snapchat o TikTok

Android 13: aquí están los smartphones que son compatibles con la beta

Google I/O 2022: resumen: Pixel Watch, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel Buds Pro, Pixel Tablet

Los teléfonos inteligentes con Android 13 utilizarán la tecnología de optimización de archivos desarrollada originalmente por Huawei. Irónicamente, los teléfonos que salgan tendrán que usarlo si quieren acceder a los servicios de Google. Es un poco irónico, pero tiene sentido. Los smartphones que se estrenarán bajo Android 13″ necesitará usar el formato del sistema de archivos EROFS de Huawei para leer particiones si desea acceder a los servicios de Google y Play Store” anuncio policía androide. El objetivo de Google es acelerar la descarga de actualizaciones y optimizar el espacio de almacenamiento de los smartphones vendidos con su sistema operativo. ¿Qué es EROFS, el formato de sistema de archivos desarrollado por Huawei? EROFS significa Sistema de archivos de solo lectura mejoradoque podría traducirse comoSistema de archivos de solo lectura mejorado . Es un sistema desarrollado por Huawei para el kernel de Linux. Su propósito es ahorrar espacio de almacenamiento mediante el uso de compresión en archivos de solo lectura para teléfonos inteligentes Android. EROFS apareció hace algunos años en los productos de Huawei que se enviaron con EMUI 9.0.1 y versiones posteriores. También se ha integrado en el kernel de Linux v5.4. Este sistema “Reduce el tiempo de inicio de la aplicación hasta en un 22,9 % y reduce casi a la mitad el uso del almacenamientosegún uno de los creadores de EROFS. A priori, no hay inconveniente en usar este sistema de archivos, al menos según Google, que lo usa él mismo. Google te fuerza la mano Este es Mishaal Rahman, deEsper.ioque detectó cambios en el sistema operativo móvil, así como en una conferencia de Google. Si no sabemos mucho sobre los requisitos de licencia del gigante, podríamos aprender más con el lanzamiento de Android 13. Por lo tanto, Google obligará a los fabricantes de teléfonos inteligentes a usar el formato del sistema de archivos EROFS desarrollado por Huawei para archivos de solo lectura. Si no quieren cumplir, no podrán aprovechar los servicios de Google y Play Store: en otras palabras, sí es una obligación para las marcas si quieren vender sus teléfonos sin ningún problema. Un sistema ya implementado por varios fabricantes como Oppo o Xiaomi. Según Rahman, “el Pixel 7 estará entre los primeros teléfonos nuevos en cumplir con este requisito que pronto se impondrá“. Para seguirnos, te invitamos a descarga nuestra aplicación para Android e iOS. Puede leer nuestros artículos, archivos y ver nuestros últimos videos de YouTube. Todo sobre Android 13 Android 13 beta 3 admitirá de forma nativa pantallas braille

Buenas noticias para los Google Pixel 6 y uno de sus persistentes problemas

Android 13 te permitirá tomar mejores fotos y videos en Instagram, Snapchat o TikTok

Android 13: aquí están los smartphones que son compatibles con la beta

Google I/O 2022: resumen: Pixel Watch, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel Buds Pro, Pixel Tablet

Los teléfonos inteligentes con Android 13 utilizarán la tecnología de optimización de archivos desarrollada originalmente por Huawei. Irónicamente, los teléfonos que salgan tendrán que usarlo si quieren acceder a los servicios de Google. Es un poco irónico, pero tiene sentido. Los smartphones que se estrenarán bajo Android 13″ necesitará usar el formato del sistema de archivos EROFS de Huawei para leer particiones si desea acceder a los servicios de Google y Play Store” anuncio policía androide. El objetivo de Google es acelerar la descarga de actualizaciones y optimizar el espacio de almacenamiento de los smartphones vendidos con su sistema operativo. ¿Qué es EROFS, el formato de sistema de archivos desarrollado por Huawei? EROFS significa Sistema de archivos de solo lectura mejoradoque podría traducirse comoSistema de archivos de solo lectura mejorado . Es un sistema desarrollado por Huawei para el kernel de Linux. Su propósito es ahorrar espacio de almacenamiento mediante el uso de compresión en archivos de solo lectura para teléfonos inteligentes Android. EROFS apareció hace algunos años en los productos de Huawei que se enviaron con EMUI 9.0.1 y versiones posteriores. También se ha integrado en el kernel de Linux v5.4. Este sistema “Reduce el tiempo de inicio de la aplicación hasta en un 22,9 % y reduce casi a la mitad el uso del almacenamientosegún uno de los creadores de EROFS. A priori, no hay inconveniente en usar este sistema de archivos, al menos según Google, que lo usa él mismo. Google te fuerza la mano Este es Mishaal Rahman, deEsper.ioque detectó cambios en el sistema operativo móvil, así como en una conferencia de Google. Si no sabemos mucho sobre los requisitos de licencia del gigante, podríamos aprender más con el lanzamiento de Android 13. Por lo tanto, Google obligará a los fabricantes de teléfonos inteligentes a usar el formato del sistema de archivos EROFS desarrollado por Huawei para archivos de solo lectura. Si no quieren cumplir, no podrán aprovechar los servicios de Google y Play Store: en otras palabras, sí es una obligación para las marcas si quieren vender sus teléfonos sin ningún problema. Un sistema ya implementado por varios fabricantes como Oppo o Xiaomi. Según Rahman, “el Pixel 7 estará entre los primeros teléfonos nuevos en cumplir con este requisito que pronto se impondrá“. Para seguirnos, te invitamos a descarga nuestra aplicación para Android e iOS. Puede leer nuestros artículos, archivos y ver nuestros últimos videos de YouTube. Todo sobre Android 13 Android 13 beta 3 admitirá de forma nativa pantallas braille

Buenas noticias para los Google Pixel 6 y uno de sus persistentes problemas

Android 13 te permitirá tomar mejores fotos y videos en Instagram, Snapchat o TikTok

Android 13: aquí están los smartphones que son compatibles con la beta

Google I/O 2022: resumen: Pixel Watch, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel Buds Pro, Pixel Tablet

Los teléfonos inteligentes con Android 13 utilizarán la tecnología de optimización de archivos desarrollada originalmente por Huawei. Irónicamente, los teléfonos que salgan tendrán que usarlo si quieren acceder a los servicios de Google. Es un poco irónico, pero tiene sentido. Los smartphones que se estrenarán bajo Android 13″ necesitará usar el formato del sistema de archivos EROFS de Huawei para leer particiones si desea acceder a los servicios de Google y Play Store” anuncio policía androide. El objetivo de Google es acelerar la descarga de actualizaciones y optimizar el espacio de almacenamiento de los smartphones vendidos con su sistema operativo. ¿Qué es EROFS, el formato de sistema de archivos desarrollado por Huawei? EROFS significa Sistema de archivos de solo lectura mejoradoque podría traducirse comoSistema de archivos de solo lectura mejorado . Es un sistema desarrollado por Huawei para el kernel de Linux. Su propósito es ahorrar espacio de almacenamiento mediante el uso de compresión en archivos de solo lectura para teléfonos inteligentes Android. EROFS apareció hace algunos años en los productos de Huawei que se enviaron con EMUI 9.0.1 y versiones posteriores. También se ha integrado en el kernel de Linux v5.4. Este sistema “Reduce el tiempo de inicio de la aplicación hasta en un 22,9 % y reduce casi a la mitad el uso del almacenamientosegún uno de los creadores de EROFS. A priori, no hay inconveniente en usar este sistema de archivos, al menos según Google, que lo usa él mismo. Google te fuerza la mano Este es Mishaal Rahman, deEsper.ioque detectó cambios en el sistema operativo móvil, así como en una conferencia de Google. Si no sabemos mucho sobre los requisitos de licencia del gigante, podríamos aprender más con el lanzamiento de Android 13. Por lo tanto, Google obligará a los fabricantes de teléfonos inteligentes a usar el formato del sistema de archivos EROFS desarrollado por Huawei para archivos de solo lectura. Si no quieren cumplir, no podrán aprovechar los servicios de Google y Play Store: en otras palabras, sí es una obligación para las marcas si quieren vender sus teléfonos sin ningún problema. Un sistema ya implementado por varios fabricantes como Oppo o Xiaomi. Según Rahman, “el Pixel 7 estará entre los primeros teléfonos nuevos en cumplir con este requisito que pronto se impondrá“. Para seguirnos, te invitamos a descarga nuestra aplicación para Android e iOS. Puede leer nuestros artículos, archivos y ver nuestros últimos videos de YouTube. Todo sobre Android 13 Android 13 beta 3 admitirá de forma nativa pantallas braille

Buenas noticias para los Google Pixel 6 y uno de sus persistentes problemas

Android 13 te permitirá tomar mejores fotos y videos en Instagram, Snapchat o TikTok

Android 13: aquí están los smartphones que son compatibles con la beta

Google I/O 2022: resumen: Pixel Watch, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel Buds Pro, Pixel Tablet

Los teléfonos inteligentes con Android 13 utilizarán la tecnología de optimización de archivos desarrollada originalmente por Huawei. Irónicamente, los teléfonos que salgan tendrán que usarlo si quieren acceder a los servicios de Google. Es un poco irónico, pero tiene sentido. Los smartphones que se estrenarán bajo Android 13″ necesitará usar el formato del sistema de archivos EROFS de Huawei para leer particiones si desea acceder a los servicios de Google y Play Store” anuncio policía androide. El objetivo de Google es acelerar la descarga de actualizaciones y optimizar el espacio de almacenamiento de los smartphones vendidos con su sistema operativo. ¿Qué es EROFS, el formato de sistema de archivos desarrollado por Huawei? EROFS significa Sistema de archivos de solo lectura mejoradoque podría traducirse comoSistema de archivos de solo lectura mejorado . Es un sistema desarrollado por Huawei para el kernel de Linux. Su propósito es ahorrar espacio de almacenamiento mediante el uso de compresión en archivos de solo lectura para teléfonos inteligentes Android. EROFS apareció hace algunos años en los productos de Huawei que se enviaron con EMUI 9.0.1 y versiones posteriores. También se ha integrado en el kernel de Linux v5.4. Este sistema “Reduce el tiempo de inicio de la aplicación hasta en un 22,9 % y reduce casi a la mitad el uso del almacenamientosegún uno de los creadores de EROFS. A priori, no hay inconveniente en usar este sistema de archivos, al menos según Google, que lo usa él mismo. Google te fuerza la mano Este es Mishaal Rahman, deEsper.ioque detectó cambios en el sistema operativo móvil, así como en una conferencia de Google. Si no sabemos mucho sobre los requisitos de licencia del gigante, podríamos aprender más con el lanzamiento de Android 13. Por lo tanto, Google obligará a los fabricantes de teléfonos inteligentes a usar el formato del sistema de archivos EROFS desarrollado por Huawei para archivos de solo lectura. Si no quieren cumplir, no podrán aprovechar los servicios de Google y Play Store: en otras palabras, sí es una obligación para las marcas si quieren vender sus teléfonos sin ningún problema. Un sistema ya implementado por varios fabricantes como Oppo o Xiaomi. Según Rahman, “el Pixel 7 estará entre los primeros teléfonos nuevos en cumplir con este requisito que pronto se impondrá“. Para seguirnos, te invitamos a descarga nuestra aplicación para Android e iOS. Puede leer nuestros artículos, archivos y ver nuestros últimos videos de YouTube. Todo sobre Android 13 Android 13 beta 3 admitirá de forma nativa pantallas braille

Buenas noticias para los Google Pixel 6 y uno de sus persistentes problemas

Android 13 te permitirá tomar mejores fotos y videos en Instagram, Snapchat o TikTok

Android 13: aquí están los smartphones que son compatibles con la beta

Google I/O 2022: resumen: Pixel Watch, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel Buds Pro, Pixel Tablet