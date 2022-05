Tarjeta SUBE. Foto: NA.

Hoy en día conseguir una tarjeta SUBE se convirtió en una misión casi imposible, la pandemia frenó en seco la distribución de las tarjetas. Mientras los argentinos estaban encerrados en sus viviendas, la demanda bajó drásticamente lo que produjo que muchos comercios se dieran de baja del sistema. Comercializar las tarjetas tiene un costo para los comerciantes y un margen de ganancia muy bajo, muchos prefirieron hacer un paso al costado.



Otra de las principales razones del faltante de tarjetas es la escasez de chips a nivel mundial, cuya función es leer la información de la tarjeta. Sumado a que en Argentina hay una sola empresa productora e importadora que actualmente no puede cubrir toda la demanda. El nuevo pico de demanda de tarjetas SUBE que produjo la vuelta a la presencialidad este año, generó una falta de insumos para la fabricación de las tarjetas y su producción no dio abasto.



La SUBE se vende en los Punto SUBE, ubicados en kioscos, loterías, estaciones de subtes y trenes. Allí también se puede cargar y registrar la tarjeta, consultar saldos y acreditar cargas, realizar gestiones y aplicar la Tarifa Social. Se encuentran en todo el país, de todas formas, en la mayoría, prevalece la faltante de tarjetas.



¿Donde se consiguen?

Los argentinos que necesiten una tarjeta SUBE, ya sean estudiantes del interior que se instalen en la gran Ciudad o simplemente personas del AMBA, deben saber que los puntos más fáciles para encontrarlas son las estaciones de tren de Retiro, Once y Constitución, también podrán buscarlas en loterías y kioscos de barrio pero es posible que en esos comercios sea más difícil. Donde también puede haber, ya que se priorizó su venta allí, es en las grandes cadenas de kioscos.



La falta de las tarjetas han provocado una ola de quejas en los distintos puntos de la ciudad y esto llevó a que el Twitter oficial (@TarjetaSUBEok) comience a publicar los puntos donde ya se pueden conseguir ya que, de a poco, la producción está volviendo a la normalidad. Se puede observar como dependiendo el punto de ubicación recomiendan los lugares donde conseguirla.





Si viajás en el tren Roca, conseguí tu SUBE en las boleterías 🚉

Ya podés comprar tu #TarjetaSUBE a $90 en:

✅ Plaza Constitución

✅ Santillán y Kosteki

✅ Lanús

✅ Lomas de Zamora

✅ Temperley

✅ Monte Grande

✅ Glew

✅ Ezeiza

✅ Alejandro Korn

✅ La Plata#TrenRoca #SUBE pic.twitter.com/ubWEVePcCj

— Tarjeta SUBE (@TarjetaSUBEok) May 24, 2022