Sabrina encaró al Chanchi y tuvieron una charla en privado luego de lo que hablaron con Walter.

Sabrina: “Walter, dejá de pensar que él me dice lo que tengo que decir, te lo juro por mi viejo que él no me dice lo que tengo que decir”.









Walter: “Es lo más falso que hay Sabrina, date cuenta”.

Sabrina: “O sea qué, ¿decís que es falso conmigo?”.

Walter: “Absolutamente”.

Sabrina: “¿Que habla mal de mí atrás mío?”.

Walter: “Absolutamente”.

Sabrina: “Ah, lo cag… a trompadas”.

Walter: “Bueno, será una cuestión tuya, pero no seas defensora de lo indefendible”.

Sabrina: “Yo voy a defender porque yo soy verdadera con lo que siento. Si yo de verdad siento amor y cariño por una persona, la voy a seguir defendiendo porque siento eso”.

Walter: “Por eso te digo, estás jugando como en el laberinto”“Vas y todo el mundo está viendo lo que está sucediendo y la única que no lo ve sos vos”.

Sabrina: “Yo de verdad, a lo mejor me quemo, pero yo pongo las manos en el fuego por Maxi”, “Si yo salgo y veo eso, no le dirijo nunca más la palabra”.

Sabrina: “¿Vos alguna vez dijiste algo malo mío?”.

Chanchi: “Jamás”.

Sabrina: “¿Le dijiste a alguien algo malo?”.

Chanchi: “No”.

Sabrina: “De todo este grupo. No sé, ¿o hiciste alguna estrategia para conmigo?”.

Chanchi: “Estás loca, no”.

Chanchi: “¿Vos en serio crees que yo puedo hablar mal de vos?”.

Sabrina: “Por eso te lo estoy preguntando, para ver qué dijiste o por qué pudo haber dicho eso”.

Chanchi: “Mirá Sabri, esto es simple. No viste cómo llegó hoy? Tiene bronca, está caliente”.

Sabrina: “Yo sé que no va a servir esto, pero de verdad, ninguno de los dos son mala gente. De hecho, cuando vos entraste, una de las personas con las cuales me dijo que se iba a llevar bien es con vos, te lo juro por mi viejo. Entonces, me parece una estupidez que los dos se pongan así”.