Las polémicas declaraciones de Romina Gaetani sobre Facundo Arana, a quien acusó de violento, generaron un escándalo mediático y diferentes opiniones. Maju Lozano, por ejemplo, salió a bancar la actriz; mientras que María Susini, esposa del actor, lo defendió categóricamente.

Ahora, Mariana Genesio Peña, quien protagonizó la ficción Pequeña Victoria junto a él, hizo una publicación contando cómo fue su experiencia trabajando juntos.

“Solo paso por acá para recordarles que @facundoaranatagle es de los compañeros de trabajo más respetuosos y cariñosos que conocí“, comenzó diciendo la actriz junto a una foto abrazada al actor en su cuenta de Instagram, donde acumula casi medio millón de seguidores.



Y continuó: “Compartí con él meses de trabajo, horas, días enteros de filmación en un estudio y en exteriores, y siempre, siempre lo vi ser generoso y cálido con todas y cada una de las personas dentro y fuera del set”.

“El único que llama por teléfono a sus compañeros para saber cómo están, si necesitan algo, si puede ayudar, para compartir una idea, dar y/o pedir un consejo”, agregó Mariana, haciendo hincapié en la actitud que tenía su compañero de elenco con el resto del grupo.

Y concluyó, categórica: “Sólo eso. Nadie me pidió que cuente esto. Y no voy a dar ninguna opinión de nada. Me dieron ganas de contar esto porque lo siento. Facundo es una gran persona“.

El posteo de la actriz tuvo 14 mil “me gusta” pero ningún comentario ya que ella misma desactivó la función, seguramente queriendo no generar más debate al respecto.

Qué había dicho Romina Gaetani sobre Facundo Arana

En una entrevista con LAM (América, a las 20), Gaetani habló de la relación con Arana, con quien protagonizó la novela Noche & Día, en 2014, y sorprendió al decir que él había sido violento en más de una oportunidad.

“Hubo griteríos, palabras que no están buenas que se digan, golpes en la mesa. Hay testigos que han visto esto en el motorhome. Eran por cosas relacionadas al trabajo y tenía arranques que no estaban buenos“, afirmó la morocha.

“Que alguien te diga ‘si fueras hombre, te cag… a trompadas’ es un montón, ¿no? Yo en ese momento quedé medio en shock. Después nos encontramos en Carlos Paz porque los dos estábamos haciendo temporada… Me mira y con su mejor sonrisa me dice ‘¿tanto quilombo por ser una puta falopera?‘”, continuó Gaetani.

Y contó qué le respondió al actor cuando él le dijo esas frases: “En ese momento, me acerqué con la copita de champagne y le dije a Facundo ‘ni una cosa ni la otra, amor’; y le choqué la copa. Ni pu…, ni falopera; y si lo fuera, es mi problema”.

El comunicado de Facundo Arana

Al escuchar el testimonio de su excompañera de elenco e incluso con quien compartía una amistad, Arana emitió un comunicado en sus redes.

“Buenas noches. A partir de los hechos ocurridos en los últimos días, hemos tomado la decisión de pedir el patrocinio del estudio del Dr. Fernando Burlando. Gracias”, escribió el actor a modo de historia en su cuenta de Instagram, donde lo siguen más de 700 mil personas.

Antes del comunicado, el actor había tenido un llamado con Luli Fernández, a quien le dijo que no tenía registro de haberle dicho esas palabras a Gaetani.



“Yo no importo, pero sí me importan mucho mis hijos y mi mujer. Ellos ya son grandes, ven todo y quiero preservarlos de esto”, sostuvo el papá de Indiana (14), y los mellizos Yaco y Moro (13).

Fernández, además, explicó que para el artista el relato de su excompañera de trabajo “fue totalmente sorpresivo y le generó un profundo dolor porque la quiere y respeta mucho”.

