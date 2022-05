El enfrentamiento de la China Suárez con Yanina Latorre no da tregua. Ahora se dio un nuevo cruce en las redes sociales luego de que la actriz, quien regresó a Twitter, acusara a LAM (América, a las 20) de “persecución”.

La panelista, quien ya había cuestionado el rol de madre de la ex de Benjamín Vicuña, volvió a apuntar contra la nueva novia de Rusherking a través de una serie de historias que compartió en Instagram.

“Cada boluda que no sabe ni lavarse las tetas, ni el culo. Vayan a laburar. Hagan algo productivo. Aprendan lo que es una familia, una persona. Educar hijos. Ser una persona de bien, íntegra. Me dan ganas de contestar ahora”, comenzó diciendo Latorre este 25 de mayo por la mañana, totalmente sin filtro.



Latorre, sacada en Instagram, contra la China Suárez.

“Amor, qué casualidad que la China Suárez está con Rusher, que es hermoso, talentoso, joven, 20 años, que está lleno de seguidores. Quiere cambiar la imagen. Chinita de mi corazón volviste a traer todos los temas. Nadie te hostigó, nadie te maltrató. Sólo dimos información y el tema es que la info que nos llega tuya es esta y es la verdad de los protagonistas”, continuó.

Tras haber recibido una carta documento de parte de la China, la panelista no dio marcha atrás en lo que piensa sobre la actriz y justificó su posición: “Una mujer lastimada, que vos te habías metido con el marido y era amigota tuya y eras amiga de la hermana. Por más que me contestes a mí, a tus amigas, a tus exmaridos, las cagadas de te las mandaste vos y nosotros sólo damos información“, lanzó.

Y agregó: “Lo loco es que no desmentís las cagadas. A veces es mejor decir ‘sí, me mandé una cagada’, pedís perdón, lo asumís. Como vos negás y decís no los conozco, no se quiénes son, del otro lado siguen tirando”.

Además, Yanina se refirió a un extenso hilo de Twitter que La China compartió de una seguidora en el que enumeraba los momentos en el que la criticaban a la actriz en LAM.

“Yo no vi el hilo de Twitter porque la China me tiene bloqueada de todos lados. He llorado en público y he pedido por mis hijos porque yo sentía que tenían parar para darle paz a los chicos. Pero yo en ese momento era una víctima de un cuerno. Yo estaba del otro lado de la China”.

“Ella se busca los quilombos sola. Yo no me busqué ningun quilombo. ¿Por qué me atacaban a mí? Como cuando la atacan a Wanda por cornuda. Yo sufrí y lloré, me agarró vulnerable. Pero yo estaba pidiendo clemencia por mí. La China que pida disculpas, que frene y que deje de mandarse cagadas”, recalcó, firme, en su postura desafiante.



La China Suárez, en Instagram: “No me quiero enfermar”.

Una de las cosas que más le molestó a Suárez fue que Latorre se metió con su maternidad. Indignada, la actriz, compartió una sentida aclaración en Twitter.

“Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por ‘trabajo’) hacemos lo que podemos”, disparó Eugenia, quien es madre de Rufina (8), fruto de su relación con Nicolás Cabré, y Magnolia (4) y Amancio (1 año y 10 meses), a quienes tuvo con Vicuña.

Latorre, en una última historia que subió a su Instagram, se refirió a los dichos que había dado en el programa que conduce Ángel de Brito.

“Primero soy madre y después persona. Yo creo que los hijos no piden venir al mundo y nosotros los padres y madres debemos cuidarlo. Si hay un papá de viaje, la mamá debe cuidarlo y más cuando tenés un bebé de un año y medio que está tomando mamadera y cuando la mamá está de viaje, el papá debe cuidarlo y turnarse. Es mi pensamiento, tal vez arcaico”, aclaró.

JA