Benjamín Vicuña hizo contundentes declaraciones en LAM (América, a las 20) tras la durísima indirecta que le tiró en Twitter Eugenia China Suárez respecto de su actitud como padre de los hijos que tienen en común.

Ayer, miércoles, por la noche, el actor chileno fue abordado por el notero de LAM cuando fue a ver, junto a dos de los hijos que tuvo con Carolina Pampita Ardohain, el show de Mau y Ricky Montaner.

“Se acabó, no hablo más de ella, creo que es una mujer adulta“, dijo, entre otras cosas, referencia a La China, madre de sus hijos Magnolia y Amancio.



Benjamín Vicuña, sobre La China Suárez: “Se acabó, no hablo más de ella”. Captura TV.

A pesar de que trató de mostrarse sonriente y relajado, la tensión de Vicuña por el tema de La China traspasaba la pantalla.

Lo que ocurre es que el día anterior, en su regreso a Twitter, una red social en la que estaba inactiva desde agosto de 2021, la ex Casi Ángeles lo acusó de no estar muy presente con sus niños por irse de viaje “por trabajo”, escribió, así, con toda la ironía encerrada en esas comillas.

Todo empezó cuando en la emisión de LAM del martes mostraron las imágenes de La China y Rusherking saliendo juntos, por la mañana, de un hotel ubicado en el barrio porteño de la Recoleta.

Al regresar a piso, Yanina Latorre cuestionó la actitud de la actriz en unos términos que desataron un vendaval en Twitter y hasta asombraron a sus propias compañeras de panel. Lo que sucedió fue que la panelista cuestionó el modo en el que La China ejerce la maternidad y metió en el medio al propio Vicuña.

“¿A Benjamín le gustará saber que ella no duerme con sus hijos? ¿Quién llevó hoy a los hijos al colegio? Porque el padre está en Miami…”, disparó Yanina. Y cuando en el programa le hicieron notar que una mujer que es madre también tiene derecho a salir y tener una pareja, ella fue por más: “Tiene tres chicos… Cuando sos madre…. ¿No los lleva nunca al colegio? Yo sentiría culpa…”.

La China tardó nada en salir con los tapones de punta contra Yanina en Twitter. Y fue entonces, cuando aprovechó la ocasión para tirarle una indirecta a Vicuña. En dicha red social, ella escribió:

“Las mujeres que vivimos con nuestros hijos 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por ‘trabajo’) hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo más”.

Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por “trabajo”) . Hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo + — Eugenia Suarez ♛ (@chinasuarez) May 25, 2022

La ironía de La China contra su ex Benjamín Vicuña estaba clarísima: el vocablo “trabajo”, al decir que el padre de sus hijos viajaba mucho, había sido cuidadosamente ubicado entre comillas.

La respuesta de Vicuña

Benjamín Vicuña, que había estado de viaje en Miami, Estados Unidos, junto a su nueva pareja, Eli Sulichin, regresó ayer, miércoles, a la Argentina. Por la noche, asistió al recital de Mau y Ricky y fue allí donde el cronista de LAM lo abordó y le preguntó por “el palito” que le había tirado La China Suárez el día anterior.



Benjamín Vicuña: “No puedo salir a comentar cosas que no me corresponden”. Captura TV.

“No hablo. No voy a hablar de ella ni de su momento. Me parece que no me corresponde”, respondió Vicuña. Y añadió: “Las cosas que debemos hablar, tenemos una forma y listo. El resto, no puedo salir a comentar cosas que, la verdad, no me corresponden”.

Ante la insistencia del movilero para que se explayara acerca del vínculo que tiene hoy día con la madre de Magnolia y Amancio, el actor se mantuvo firme: “Yo no hablo más. No hablo de ella. Es un tema que ya está cerradísimo así que que ella busque su forma, pero no hablo más“.

Y para que no quedaran dudas acerca de su postura, subrayó: “No hablo de ella. Creo que ella es una mujer adulta“.



Benjamín Vicuña se largó a reír cuando le preguntaron si conoce a Rusherking. Captura TV.

Lanzado, el notero le consultó por el rapero con el que sale actualmente La China Suárez: “Benjamín, ¿conocés a Rusherking?“, le dijo. “No“, contestó Vicuña, se largó a reír y se despidió.

