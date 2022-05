Horacio Rodríguez Larreta consideró este miércoles que Mauricio Macri “dejó un legado” en el país, con “muchas cosas que funcionaron bien”, y remarcó que, en cuanto a la inflación que también hizo mella en su gobierno, fue el propio expresidente el encargado de realizar una “autocrítica”.

“La apertura al mundo” fue uno de los puntos positivos que encontró el Jefe de Gobierno porteño en relación al período en el que gobernó el principal referente del PRO. “Argentina generó un nivel de relaciones que se consagró con el G20, se hizo una gran cantidad de obras de infraestructura. Hay todo un legado que dejó en la buena dirección”, explicó.

Y agregó que “en el tema de la inflación, el primero que hizo la autocrítica fue el propio Macri en su libro”. “Dejó un legado importante en muchas cosas, pero la inflación hace 70 años que la tenemos en Argentina y no la podemos bajar”, destacó el alcalde porteño en una entrevista que concedió en TN.

En ese sentido, apuntó que “dolarizar suena a solución mágica” y que “pareciera que dolarizando se acabó con la inflación”. “Es mucho más complejo”, aseveró.

“No creamos que con una medida se solucionan los problemas. Si gastamos más de los que recaudamos es imposible bajar la inflación”, expresó, en un tiro por elevación hacia el actual Gobierno.



“No me pone piedras en el camino, definitivamente no”, dijo Larreta sobre Macri

Volviendo a la figura de Macri, y a la relación actual entre ambos, negó que existan rispideces o, en todo caso, una suerte de competencia personal con las elecciones de 2023 como principal objetivo.

“No me pone piedras en el camino, definitivamente no. Al revés: con Mauricio hablamos, tuvimos un almuerzo la semana pasada. El lunes lo veo de vuelta. Tengo contacto asiduo con él y de ninguna manera siento que está complicando nada”, afirmó Rodríguez Larreta, quien evitó, una vez más, decir si se presentará como candidato a la presidencia.

Consultado sobre si su hipotética candidatura depende de la presentación o no de la postulación del expresidente de Boca y ex Jefe de Gobierno, eligió remarcar que transita su propio camino y que ningún factor externo afectará su voluntad de entrar o no en una disputa de ese tipo. “Mi decisión es totalmente independiente de si se presenta Macri o cualquier otro. Voy a decidir por mis convicciones”, aclaró.

Larreta: “Preocupación por el final de este Gobierno”

El principal dirigente de la Ciudad de Buenos Aires manifestó que ve “con muchísima preocupación el final de este Gobierno”, volvió a tocar el tema de la inflación, pero en la actualidad, y también señaló algunas otras carencias.

“Tenemos un nivel de inflación que cada día está más alto y no veo que haya un plan para bajarla. Veo que no hay obras de infraestructura y que no se hace nada en términos de calidad educativa. Leo que provincias sacan los exámenes. Todo eso va en contra”, indicó.



Rodríguez Larreta aseguró que no ve un plan para bajar la inflación en la actualidad

En esa línea, añadió: “Hoy no se genera trabajo, no hay inversión. Se necesita un plan integral para que Argentina crezca, para eso hay que promover la inversión con sistema impositivo que premie y priorice a la inversión productiva. Hay que modernizar el sistema”.

Por último, habló sobre la renuncia de Roberto Feletti como secretario de Comercio Interior y opinó que “debe haber una única conducción”.

“Cuando Feletti planteó el control de precios, yo en ese momento dije que iba a fracasar. Seis meses después, la inflación es el doble. No funciona el control de precios”, subrayó.

DB