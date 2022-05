El locutor Martín Salwe y Emily Lucius le hicieron una nueva broma a los participantes que volvieron para El repechaje, esto genero peleas y discusiones entre los famosos en el hotel.

Silvina Luna: “Esto se está desbandando mal”.









Walter: “Esto es para ir y cagarse a piñas, patear el fuego y romperle la cabeza a uno”.

Salwe: “Todo esto lo arrancaron Walter y Majo Martino con esa intención de revancha y venganza con la que volvieron”.

Además alex engañó al staff culpando a Locho de hacer las bromas.

Alex: “Re mal, eso no se hace. Son pelotudeces de nenes de 5 años. ¿Sabés quién fue? Su amigo el virgo”.

Chanchi: “Yo estoy muy afuera de todo eso porque veo que hay mucha bronca del otro lado. Mejor, calmar las aguas”.

Matilda Blanco a Locho: “Escuchame una cosa, pedazo de idiota. Salí de este lugar. Andate, sos huésped”.

Locho: “Pará, ¿por qué me bardea a mí?”.

Matilda: “Y que Lissa no entre porque no tengo ganas de ver a ningún topo cerca mío. La voy a matar”.

Lissa: “Agárrense las mierditas con quien corresponda, no me metan en sus mierdas. Es lo único que les pido, conmigo no se metan”.