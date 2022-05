Se avizora un capítulo más en el enfrentamiento judicial entre Patricia Bullrich y Alberto Fernández, luego de que por redes sociales el abogado del Presidente, Gregorio Dalbón, amenazara con demandar nuevamente a la presidenta del PRO por llamar mentiroso al mandatario.

“La voy a demandar Señora por mentir nuevamente. La tasa está pagada con cheque a mi nombre, consta en el expediente y hasta firmé la boleta de depósito. Ahora tendrá otro juicio en contra por MENTIR sobre la tasa de justicia. A cada difamación tendrá un nuevo juicio. Saludos!”, escribió quien fuera abogado también de la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

La dirigente de Juntos por el cambio había tuiteado: “Una vez más, Alberto Fernández nos miente a los argentinos. Dice que no tiene plata para pagar por la fiesta clandestina. Sin embargo, puso 3.000.000 de pesos para la tasa de justicia en el juicio contra mí. Doble vara, doble moral. ¿De dónde sacó el dinero, presidente?”.

La duda surgió luego de que el diario La Nación hiciera foco en el pago de esa tasa a nombre de Alberto Fernández para poder iniciarle la demanda millonaria tras los dichos de Bullrich sobre las negociaciones por vacunas con el laboratorio Pfizer.

Hasta el momento del tuit de Dalbón no se sabía quién había hecho ese pago del monto de la tasa, similar al que el Presidente y la primera dama Fabiola Yañez abonarán como multa por la fiesta irregular en Olivos y por el que Fernández pidió financiación.

Alberto Fernández consiguió que un banco privado le apruebe un préstamo por 3 millones de pesos para cerrar la causa por la fiesta de cumpleaños en la Quinta de Olivos en plena cuarentena por coronavirus.

Este mismo jueves, remitió el dinero al Instituto Malbrán y lo comunicó al juzgado de San Isidro. Sólo resta que el juez Lino Mirabelli firme su sobreseimiento y el de su pareja Yañez.

El mandatario solicitó el préstamo al Banco Santander, en el que tiene sus cuentas personales desde “toda la vida”, y devolverá el dinero en cuotas. Horas después, realizó una transferencia al Instituto Malbrán para terminar con la reparación integral tras el escándalo de la fiesta en Olivos.

Del origen del pago de la tasa para enjuiciar a Bullrich por difamación no había habido precisiones luego de la publicación del periodista Diego Cabot.

Cruce judicial por $100 millones

El Presidente y la titular del PRO se cruzaron en una audiencia de conciliación hace una semana, por una demanda que Fernández le entabló a la dirigente opositora, luego de que esta afirmara en televisión que el Gobierno nacional había intentado obtener un retorno para promover la llegada a la Argentina de la vacuna contra el coronavirus elaborada por el laboratorio Pfizer.

Los dos dirigentes, sin embargo, no se llegaron a cruzar cara a cara, lo que causó el enojo de Bullrich, quien calificó la audiencia de “una farsa”. “Fue una parodia, el Presidente se escondió. Lamentablemente no le pude decir en la cara lo que quería decirle”, sostuvo la titular del PRO.

La audiencia fue en la sede del juzgado civil 21, ubicada en Talcahuano 490, y fue convocada por el juez Luis Sáenz, informaron fuentes con acceso al expediente.

Esta demanda del Presidente tiene por objetivo que la exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri se retracte y asuma que lo que dijo no tenía anclaje en información cierta o que pague por sus dichos. Contra ella, por cifras menores, también iniciaron demandas el empresario Hugo Sigman y el exministro de Salud, Ginés González García.

Al respecto, Bullrich confirmó que en la audiencia “ratificó” sus dichos. La opinión que yo di al respecto es que el Presidente de la Nación debía saber que no se firmó un contrato fundamental para los argentinos. Él debía saberlo“, sostuvo en declaraciones fuera del palacio de Justicia.

“Eso trajo dolor a los argentinos. Por eso yo hoy quise ser un canal de expresión de todos los que sufrieron por no tener una vacuna a tiempo”, completó la ex ministra de Seguridad.



Patricia Bullrich en Tribunales. Foto Juano Tesone / Archivo.

Más tarde la dirigente opositora agregó algunos detalles del fallido encuentro con el mandatario: “Cuando llegó su abogado yo le pregunté por qué el Presidente no quería hablar. Se quedó encerrado en un cuartito solo, no me quiso cruzar. Sabía que le iba a decir todas las verdades y eligió quedarse escondido”, dijo en diálogo con LN+.

Y agregó: “Luego yo bajé y me quedé en la puerta unos 15 minutos, a ver si salía y podía verlo. Pero tampoco apareció. Ahí me di cuenta que si yo me quedaba dos horas, él se quedaba dos horas”.

Sobre la demanda impuesta por Fernández , insistió: “Es inadmisible que el Presidente vaya a una audiencia en la que él me imputa a mí por 100 millones de pesos y no aparezca, no se anima a estar. Eso demuestra que solo tiene el valor para hablar frente a una cámara diciéndole a la gente con el dedito lo que puede hacer y lo que no”.

