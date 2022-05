La fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche. Foto: NA.

Un jury de Enjuiciamiento de la justicia entrerriana decidió hoy por mayoría destituir a la fiscal Cecilia Goyeneche, quien llevó adelante el juicio en el que fue condenado el ex gobernador entrerriano Sergio Urribarri.



La fiscal fue destituida de su cargo acusada por mal desempeño, por no haberse apartado en otra causa de corrupción que cursó en la provincia.



La fiscal es quien llevó adelante la causa en la que se condenó a a 8 años de prisión. A su vez, había sido enjuiciada después de que Carlos Reggiardo, Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, la denunciaron por no haberse apartado de una causa de alto impacto a nivel provincial conocida como “causa de los contratos truchos” de la Legislatura provincial.



Los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro, que eran coordinados por Goyeneche, dieron con el contador Pedro Opromolla, amigo de Goyeneche, y con quien compartía dos propiedades. Aramberry y Yedro imputaron y pidieron 6 años para Opromolla y, a su vez, denunciaron ante el Jurado de Enjuiciamiento provincial a Goyeneche.



Cada integrante del jurado explicó su voto. Zavallo, por ejemplo, dijo que “la conducta desplegada por Goyeneche fue equivoca y negligente, puede ser digna de un reproche, más no de una destitución”.



Juan Smaldone dijo que la fiscal debió excusarse al inicio de la causa. “Sin embargo, no lo hizo llamándose a conservar un grave silencio acerca de las relaciones personales y de negocios contractuales. Perdió el atributo de objetividad porque de manera deliberada decidió que no debía excusarse patentizando, ello, un claro acto arbitrario prohibido por la Constitución Provincial”, afirmó.



Verónica Mulone, pidió absolver a la fiscal y acusó al Jurado de violar la ley. Este paso fue “nulo de nulidad absoluta”, consideró. En consecuencia, opinó que son nulos “todos los actos que derivan de esa decisión”.



Goyeneche, adelantó este martes que apunta a que su caso llegue a la Corte Suprema y acusó al gobernador local, Gustavo Bordet, de haber tenido “un rol activo” en el jury en su contra.



“Estoy orientando todo mi trabajo para llegar a la Corte Suprema, que es donde se va a tomar este caso con una mirada jurídica, sacando todas las intencionalidades que han tenido en la provincia”, sostuvo esta mañana la integrante del Ministerio Público.