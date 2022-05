Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, descalificó otra vez a Alberto Fernández y afirmó este jueves que “el proyecto del kirchnerismo se diluyó en este cachivache“.

El funcionario de Axel Kicillof -que insistió en no estar “agarrado del sillón” provincial desde donde apunta sus dardos contra la figura presidencial, en una constante tensión del partido gobernante, volvió a poner a Fernández fuera de los ideales del Partido Justicialista. “Esto no es peronismo, el peronismo, gobernar, no es dar planes sociales, es generar trabajo”, diferenció.

Y explicó el armado del Frente de Todos con una elipsis que intentó dejar indemne a la vicepresidenta en la responsabilidad del armado. “Los unió la ambición, no el odio por Macri, pero de esto dejo afuera a Cristina”, marcó quien volvió a relatar sus razones para enunciar su abandono del paraguas kirchnerista.

Pero en el calificativo de “cachivache” también sumó a la organización de Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta que Berni se esfuerza en rescatar de sus críticas. “Por este cachivache que hizo La Cámpora de privilegiar a los que fueron presos en vez de los que nos comprometimos con este país, decidi dar un paso al costado”, argumentó el funcionario que aún está en funciones.

Pero incluso Cristina Kirchner cayó en parte en el ventilador que encendió Berni en televisión. “Es la única líder con capacidad de conducción -admitió- pero hoy no lo hace y la sociedad esta huérfana de conducción”. “No hace falta estar en la cabeza de Cristina para saber que por este camino no tenemos futuro”, agregó.

Con el Gobierno nacional no tuvo contemplaciones. “No creo en el camino que tomaron, en el desastre que están haciendo con los mapuches en el sur“, enumeró, entre algunos de los puntos frecuentes con los que expresó su desacuerdo.

Pero no fue el único objetivo hacia donde apuntó sus dardos. Ante la entrevistadora Viviana Canosa, se despachó con dureza contra Juan Grabois y Emilio Pérsico, dirigentes sociales alineados con el Presidente y, el segundo, hasta funcionario de su gabinete.

“Yo no me dejo extorsionar por los Pérsico y Grabois, serán ellos o yo. El Estado no se puede dejar extorsionar por nadie, menos por piqueteros: si prenden fuego el pais, vamos a ver lo que les pasa“, poco más que amenazó Berni.

Y entonces marcó que Fernández es igual a su antecesor en ese punto. “Macri y este Gobierno se dejan extorsionar por los mismos a quienes le dan los planes“, comparó.

