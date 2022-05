En una jornada con varias sorpresas en el cuadro femenino de Roland Garros, ninguna llamó tanto la atención como la caída de Simona Halep, ex número uno del mundo y campeona del Grand Slam francés en 2018. Es que la rumana, hoy ubicada en el 19° escalón del ranking, parecía en control de su partido de segunda ronda ante la china Qinwen Zheng, 74ª de la clasificación, pero terminó perdiendo por 2-6, 6-1 y 6-1 en poco menos de horas de juego. Y poco después, confesó ante la prensa que había sufrido un ataque de pánico durante el encuentro y llevó nuevamente la atención sobre la importancia del cuidado de la salud mental de los atletas y la gran presión con la conviven algunos jugadores cada vez que salen a la cancha.

“Fue muy difícil. Jugué bien al principio. Incluso conseguí un quiebre en el segundo set, luego pasó algo y simplemente perdí el parcial y el partido. Pero ella estaba jugando bien y se mereció el triunfo”, comentó la rumana. “Fue solo un ataque de pánico. No es algo que me pase a menudo”.

Halep se fue totalmente del partido después de ese tercer game del segundo capítulo, cuando le robó el saque a su rival para adelantarse 2-1. En el juego siguiente, la china recuperó el quiebre, consiguió otro en el sexto juego, para quedar 4-2 y uno más en el octavo, para sellar el set.



“Jugué bien al principio. Después pasó algo y simplemente perdí”, aseguró Halep. Foto REUTERS/Dylan Martinez

Ante una Halep desconocida, Zheng se adelantó 4-1 en el tercer parcial. Entonces, la rumana le avisó al umpire que sentía dificultades para respirar. Recibió la atención del médico y decidió continuar el partido, pero no tuvo forma de remontarlo.

“No me esperaba tener un ataque de pánico. No sabía cómo manejarlo. No sé realmente por qué ocurrió porque estaba liderando el partido. Estaba jugando bien. No hubo ninguna razón para que ocurriera, pero no podía concentrarme. Fue quizás un exceso de pensamiento. Y no pude recuperarme, no me sentí mejor. Si me hubiera sentido mejor, habría empezado a jugar más”, aseguró Halep.

La ex número uno, de 30 años, reconoció que quizás la desagradable situación se debió a su gran deseo de hacer un buen papel en París, donde hace cuatro años conquistó su primer “grande” (ganó luego Wimbledon en 2019).



“No hubo ninguna razón para que ocurriera, pero no podía concentrarme. Fue quizás un exceso de pensamiento”, comentó Halep. Foto REUTERS/Dylan Martinez

La rumana -una de las cinco preclasificadas que perdieron ayer junto a Karolina Pliskova (8ª), Danielle Collins (9ª), Jelena Ostapenko (13ª) y Ekaterina Alexandrova (30ª)- se perdió la pasada edición del Abierto de Francia porque estaba recuperándose en una lesión de la pierna izquierda, que había minado también su confianza.

“Me sentía agotada, sentía que no tenía posibilidades de estar en la cima. No tenía ese fuego y no confiaba en que fuera capaz de volver a jugar al más alto nivel”, comentó a principios de esta semana.

Y reconoció que la incorporación a su equipo de Patrick Mouratoglou, entrenador de Serena Williams, con quien trabaja desde abril, fue clave para recuperar la motivación.



Halep admitió que quizás el ataque de pánico respondió a su deseo de hacer un buen papel en París. Foto REUTERS/Dylan Martinez

Con buenas sensaciones, le ganó en el debut a la alemana Nastasja Schunk, lucky loser, por 6-4, 1-6 y 6-1. Pero ante Zheng parecen haber aparecido viejos demonios.

“Esto es parte del proceso. Le pasa a mucha gente. Los momentos posteriores del partido fueron bastante duros. Pero ahora estoy bien. Me he recuperado. Lo dejé atrás y puedo volver a sonreír”, reflexionó la rumana. “Espero que no vuelva a ocurrir. Sólo tengo que aceptarlo y asumirlo. Y aprender de esa experiencia”.