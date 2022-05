Se sabía que la expectativa por Top Gun Maverick, la película con Tom Cruise, era grande. A esta hora de la mañana, los números de espectadores que contabiliza la empresa Ultracine son muy buenos.

La demorada secuela de Top Gun, el éxito de 1986, fue vista por 51.489 personas.

Con todo, no le habría alcanzado para ser la película que más entradas vendió ayer, miércoles 25 de mayo, que fue el día de su estreno, porque Doctor Strange en el Multiverso de la locura fue vista por 54.825 espectadores.



El filme estrenó en la Argentina dos días antes que en Norteamérica, donde

llegará el viernes 27 de mayo. Fotos Paramount

El mayor estreno de la historia

Mientras tanto, en Norteamérica -los Estados Unidos y Canadá-, la película se estrenará recién este viernes 27 de mayo, y marcará un récord.

Es que Top Gun Maverick se va a proyectar en 4.732 salas de cine: ninguna película hasta el momento había tenido una salida comercial tan amplia.



Apostó y ganó. Cruise no quiso que “Top Gun Maverick” llegara primero al streaming, ni siquiera cuando la pandemia de Covid arreciaba.

Y gracias a las muy buenas críticas que tuvo desde algún preestreno y tras su paso por el Festival de Cannes, donde Tom Cruise fue homenajeado y se llevó una Palma de Oro, se espera que la película de acción recaude entre 85 y 100 millones de dólares en su primer fin de semana en Norteamérica.

Pero con el feriado en los Estados Unidos del lunes 30 de mayo, el Día de los Caídos -recuerda a los soldados estadounidenses que murieron en combate-, los analistas entienden que la recaudación podría llegar hasta los 130 millones de dólares.



Como para no sonreír. El director Joseph Kosinski, Tom Cruise, el guionista Christopher McQuarrie y el productor Jerry Bruckheimer, cuando filmaban.

Estreno retrasado

Esta secuela de Top Gun, la película de Tony Scott que había estrenado en 1986, tenía programada su fecha de estreno originalmente para el verano (boreal) de 2020. Pero la pandemia del coronavirus cambió los planes.

Pero tanto Paramount Pictures como Tom y Cruise -que es uno de los productores del filme- insistieron en mantener la idea de estrenar la película en los cines, en lugar de subirla directamente a un servicio de streaming.



En el filme, Maverick es instructor de una docena de jóvenes pilotos, para una misión casi “imposible”…

El propio Tom Cruise lo dijo en su paso por el Festival de Cannes la semana pasada. Cuando le preguntaron si alguna vez se evaluó que Top Gun Maverick se saltearía la salida en la pantalla grande, fue tajante. “Eso nunca iba a suceder”, dijo el actor de 59 años.

Si Top Gun Maverick alcanza la cifra esperada de US$ 130 millones en esos cuatro días, le peleará un lugar en el podio de las más taquilleras del año a Batman, de DC Comics.

En tiempos de Covid, solamente tres estrenos sobrepasaron la barrea de los 100 millones de dólares en su primer fin de semana en cartel en Norteamérica.



2 x 1: Peter Parker, o Spider-Man, y Doctor Strange, en una escena de “Spider-Man: Sin camino a casa”. Foto Archivo Clarín

Son Spider-Man: Sin camino a casa, con US$ 260 millones, estrenada en diciembre de 2021, seguida por Doctor Strange en el Multiverso de la locura, que estrenó en mayo de este año, con 187 millones de dólares, y Batman, que se conoció en marzo, y recaudó en su apertura 134 millones d dólares.

Otros fines de semana con muy buena respuesta del público en Norteamérica han tenido, durante la pandemia de coronavirus, títulos como Venom: Carnage liberado (US$90 millones), Black Widow (US$ 80 millones en cines y otros US$ 60 millones en Disney +) y la mismísima Sonic 2 (US$ 72 millones).