Terminé de cosechar las 100 has de soja que me dio 28 qq/ ha (poca lluvia), como le había dicho 56 has fueron para el ESTADO, 77 has para pagar costos y 6 has para mi. No perdí plata, pero si saco el costo oportunidad de la tierra me da el 0,28% 🇦🇷🙄🚜 pic.twitter.com/sSsPEgLISQ

— Néstor Roulet (@NestorRoulet) May 26, 2022