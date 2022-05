Salvador Ramos, el joven 18 años que abrió fuego en una escuela primaria de Texas el martes, masacrando a 19 niños y a dos maestras, era una persona solitaria que se mantenía al margen de los demás y evitaba cualquier tipo de conversación, según el novio de su madre.

El asesino disparó indiscriminadamente en la escuela primaria Robb de Uvalde, a unas 80 millas (130 kilómetros) al oeste de San Antonio. Fue abatido por un agente fuera de servicio de la Unidad Táctica de la Patrulla de Aduanas y Protección de Fronteras y por dos oficiales policiales.

Juan Álvarez, de 62 años, que mantiene una relación con la madre de Ramos desde hace aproximadamente un año y vive con ella, dijo que el joven tenía una relación complicada con la mujer, que siempre terminaba en peleas.



El frente de la escuela donde murieron 19 chicos y dos maestras. Foto: AFP

Álvarez dijo que Ramos dejó la casa hace dos meses para irse a vivir con su abuela después de que ambos discutieran porque su madre, dijo el hombre, le desconectó el wifi para navegar por internet.

Agregó que Ramos se encerraba en una habitación o se iba cada vez que él intentaba iniciar una conversación con él.



Ramos, en una foto de sus redes sociales.

“Era un tipo raro. Nunca me llevé bien con él. Nunca me relacioné con él. No hablaba con nadie”, aseguró Álvarez, “cuando intentabas hablar con él, se quedaba sentado y se alejaba”.



Salvador Ramos, el joven de 18 años que ingresó a una escuela de Texas y mató a 19 alumnos.

Álvarez aseguró que el joven había estado actuando de forma distante durante un tiempo, pero que se “sorprendió” al saber que era el autor del tiroteo del martes. “Está mal, man, está muy mal. Lo siento por los niños que murieron”, aseguró.

La palabra del abuelo



Rolando Reyes, el abuelo del asesino Salvador Ramos.

El abuelo del tirador de la escuela de Uvalde, Salvador Ramos, reveló que la familia no tenía ni idea de que había comprado legalmente dos AR-15 la semana pasada, y lo describió como un adolescente tranquilo que pasaba la mayor parte del tiempo solo en su habitación.

Rolando Reyes, de 74 años, declaró a ABC News que nadie sabía que su nieto había comprado armas.

“No sabía que tenía armas. Si lo hubiera sabido, lo habría denunciado”, dijo Rolando, que tiene una condena por un delito grave y no puede estar en una casa con armas de fuego.

El abuelo del tirador también reveló que era tranquilo, pero que a veces iba a trabajar con él. “A veces lo llevaba al trabajo conmigo. No todo el tiempo, pero a veces. Este último año no fue a la escuela. No se graduó. Uno intentaba decírselo, pero los niños de hoy en día creen que lo saben todo. Era muy callado, no hablaba mucho”.