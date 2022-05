Una rata que entró intempestivamente en el parque para perros más grande de Manhattan, Nueva York, provocó una corrida fenomenal de decenas de perros enloquecidos por atraparla.

La furiosa escena en el parque Tompkins Square Dog Run fue filmada y subida a las redes, donde tiene más de 6 millones de visualizaciones.

Allí se ven a los propietarios intentando frenéticamente sujetar a sus perros, pero las mascotas rápidamente persiguieron, rodearon y “revolearon” a la rata.



El dueño de Zoey le grita para que no vaya detrás de la rata.

Un video que se hizo viral

El clip, que acumuló casi 6 millones de visitas hasta el jueves por la tarde, está ambientado en la melodía de jazz ” They Say It’s Spring ” de Blossom Dearie mientras los cachorros levantan polvo y sus dueños buscan agarrarlos.

Si bien muchos no pudieron atrapar a la rata, un perro, más tarde revelado como una mezcla de Jindo de 4 años llamada Zoey, lo atrapó con su boca al roedor, y sacudió la cabeza antes de lanzar la rata al aire.

Según cuenta la crónica de The Post, su dueño, apodado “el chico de la sudadera gris” en los comentarios, lo calmó rápidamente, señalando a Zoey como si dijera: “¡Quédate atrás!”

Los usuarios, en el hilo de Twitter, se apresuraron a hacer bromas sobre la rata rebelde. “Sabes que es una rata de Nueva York porque se defendió. Listo para arriesgarlo todo”, escribió una persona .

“No puedo creer que esos dueños de perros no hayan dejado que sus perros vivan un sueño”, dijo otro .

“¿Qué están haciendo todos estos perros en el parque de ratas?” bromeó alguien más.

“Estaba filmando Ratatouille Goes To New York”, bromeó otro .



Jonah, dueño de la mascota Zoey, les hizo saber a todos que su perro gozaba de buena salud.

Un cachorro, llamado Zoey, agarró a la rata rebelde con sus fauces y la arrojó al aire.

El “chico de la sudadera gris”, también llamado Jonah, acudió al rescate de la rata para evitar que Zoey la atacara.

Mientras que otros usuarios estaban preocupados por la salud de los preciosos perros, suponiendo que la rata tuviera enfermedades que podrían enfermar a los perros , el dueño de Zoey, identificado solo como Jonah, aseguró en Internet que su cachorro gozaba de buena salud. Tomó una foto de él y Zoey con un letrero que decía: “¡Zoey no se enfermó!”.

El sitio oficial del parque cuenta que -a mediados de la década de 1980- antes de que a la comunidad se le concediera un parque de perros oficial, Tompkins Square Park era un lugar peligroso que sufría los efectos nocivos del consumo desenfrenado de drogas y el crimen que asolaba Nueva York.



La furiosa escena en el parque Tompkins Square Dog Run fue filmada y subida a las redes.

La organización First Run se hizo cargo del parque y en 1990 cambió el clima en ese lugar inseguro.

Hoy en día, incluso aquellos que no aman a los perros dicen que First Run fue fundamental para que el parque volviera a sus días de gloria.

En 2008, el parque para perros se sometió a una renovación de $450,000.00. “Friends of First Run aseguró la financiación y dirigió el proceso de diseño y renovación con el apoyo del gran comisionado de parques Adrian Benepe, cuya dedicación ha provocado la restauración masiva de todo el sistema de parques de la ciudad de Nueva York.

Sus muchas características nuevas incluyen una superficie para correr de última generación compuesta de arena de granito descompuesto, drenaje subterráneo, un parque para perros grandes y pequeños, 3 piscinas, así como áreas de baño y mangueras para rociar a su perro antes de regresar a casa.