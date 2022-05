Invitado por una marca de cervezas, el “Pollo” Álvarez viajó a París para presenciar la final de la Champions League 2022 que se disputará en la capital francesa. Mientras el conductor de Nosotros a la mañana estaba saliendo en vivo para su programa, tuvo un percance que casi lo lleva preso: el periodista se puso a bailar cumbia en el Arco de Triunfo y un oficial de la policía lo reprendió.

“¡Miren donde estoy hoy!”, dijo entusiasmado el “Pollo” mientras recorría las calles de Champs Elysees. Emocionado por este regalo que le dio su profesión, el conductor estaba mostrando su tour por la ciudad parisina cuando su equipo le hizo un pedido muy especial al aire. “Ponete a bailar Pollito, es la cábala”, lanzó Nicolás Magaldi, quién se encuentra reemplazando a Álvarez en la conducción del ciclo.









Sin dudarlo, el argentino pidió “una cumbia de La Konga” y buscó a un transeúnte para que lo enfoque con su celular. “Me tiene esto un segundo que está grabando”, le dijo a otro turista que estaba por la zona mientras tiraba unos pasos en vivo y revoleaba su campera con ritmo. Sin embargo, su baile en medio del Arco de Triunfo fue interrumpido repentinamente: “Uy, la policía. Sorry, sorry”, exclamó el periodista en un inglés muy precario.

Ante la presencia de un oficial que lo invitaba a retirarse del medio de la calle, el conductor volvió a recuperar la compostura y lanzó: “Es que no quiero ir preso acá porque no sé hablar. Vamos a respetar las leyes porque no quiero ser el argentino que va a un lugar y… Hay que respetar las leyes en todos los lugares del mundo”.

“Ayer tuvo un problema un tenista, allá no se jode con la policía. Quedate tranquilito”, le dijo Magaldi mientras Álvarez confesaba: “Pero una cumbia no se le niega a nadie. Pasa que no se lo podía explicar…”.