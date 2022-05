Alberto Fernández. Foto: Presidencia.

Tras la invitación formal de Biden a la Cumbre de las Américas, el mandatario Alberto Fernández, quien aún no confirmó su presencia, cuestionó el bloqueo económico a Cuba y a Venezuela.



En su discurso pronunciado en el marco de la III Reunión Regional de Ministras y Ministros de Educación de América Latina y el Caribe en el Palacio San Martín, Fernández afirmó: “La pandemia todavía no terminó, todavía estamos peleándola y la realidad es que mientras lo hacemos estalla una guerra, otra vez en el norte y como siempre pasa, en el norte estalla una guerra y en sur las padecemos. La guerra desató un proceso de suba de alimentos que impacta al sur”.



El Presidente continuó en la misma línea discursiva y cargó contra los países del hemisferio norte con una comparación sobre un cuadro Antonio Berni: “Ese cuadro lo pintó Antonio Berni, en 1962, y puede ver el mundo del presente: el norte arriba, explotando bombas, matando gente, disputándose el poder, y el sur abajo sufriendo la precariedad, la carencia, el hambre. ¿Cuánto tiempo más el sur va a seguir soportando esa realidad? ¿Cuánto más el sur va a ser un testigo pasivo de un mundo que nos dijeron que se había globalizado, pero dónde el sur no es parte, solo mira?”.

A su vez, Alberto llamó a los líderes del cono sur a tomar una postura rígida sobre “el norte”: “Me pregunto si no deberíamos unir voces para decirle al norte”. Y aprovechó para señalar la situación geopolítica de Cuba y Venezuela: “En nuestro continente tenemos un país que lleva bloqueado seis décadas y sobrevive como puede. Deberíamos estar muy avergonzados de que eso pase en nuestro continente. Hay otro país que hace cinco años está bloqueado y fue bloqueado en plena pandemia, cuando la solidaridad era más importante que nunca”.



También, Fernández hizo hincapié en la importancia de la educación y apuntó contra el concepto de meritocracia: “Para promover las mejores cabezas y las mejores inteligencias no podemos dejar esto en manos del mercado. No es un problema de mérito, esto aparece entre personas que tienen las mismas condiciones. Al que tiene mejores condiciones, todo le resulta más fácil”.



“¿Cuánto tiempo vamos a ser cómplices con nuestro silencio? No me callo más, lo que digo acá lo digo en el Norte. Si es que queremos que nuestras sociedades enseñen y desarrollen el conocimiento para ser parte del mundo global que nos prometieron”, concluyó el Presidente.