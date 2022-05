Celeste Cid habló con Socios del espectáculo (El Trece, lunes a viernes a las 11) y recordó su paso por una clínica de rehabilitación. Además, opinó sobre Felipe Pettinato y Santiago “Chano” Moreno Charpentier, ambos internados en una clínica psiquiátrica.

Cabe recordar que días atrás la actriz posteó en sus redes sociales un sentido mensaje luego de que internaran a Felipe Pettinato. El hijo de Roberto Pettinato atraviesa momentos difíciles tras del incendio en su departamento en el cual falleció su amigo Melchor Rodrigo, un médico de 44 años.

“Me da mucha tristeza este tema. Lo he pasado hace muchos años, ya quedó atrás. Pero sé lo que es para uno y para la familia alrededor. Por lo general no hay herramientas accesibles. Hasta lograr ver la enfermedad como tal hay vergüenza, hay miedo, hay desinformación”, escribió Celeste.



Celeste Cid habló de Chano y de Felipe Pettinato. Captura TV.

Y pidió que se revise la Ley de Salud Mental: “Este tema nos lo debemos como sociedad. Y una revisión de la Ley de Salud Mental que atienda especificidades”, sugirió.

Un mensaje positivo

Celeste fue consultada por la cronista del ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, que le recordó la reflexión que hizo en Instagram. “Hace poco, en tus redes, diste un mensaje sobre el ‘sí, se puede’, cuando uno quiere salir de alguna situación complicada”, lanzó la periodista de El Trece.

“Sí, para mí realmente es así. Creo que todos tenemos una fuerza y un poder muy grande y está bueno saber que uno tiene eso y puede recurrir ahí”, respondió la artista.



El mensaje de Celeste Cid en las redes. Captura TV.

Y continuó: “A veces lo que no hay son herramientas accesibles para llegar a ese lugar. Por eso también ahora que se está volviendo a poner un poco sobre la mesa el tema de la Ley de Salud Mental me parece que es muy necesario. Sobre todo, para plantear de qué manera”.

Luego, Cid se refirió a uno de los momentos más dolorosos que atravesó cuando, hace 11 años, fue internada en la clínica de rehabilitación Avril donde trató sus adicciones. “Yo, cuando tuve mi problema de salud, que por suerte duró un año… No fue algo muy prolongado, pero generalmente las familias no saben a dónde acudir”, señaló.

Y expresó sus deseos de que esas situaciones puedan abordarse de una manera diferente: “Entonces que haya como un sistema que acerque elementos, que se ponga en discusión es un gran paso. Me parece que es necesario. Y creo que es inminente, porque se está pidiendo hace un montón”.



Celeste Cid junto a sus hijos. Captura TV.

Entonces la periodista quiso saber qué opina sobre el difícil momento que atraviesan Felipe Pettinato y el cantante Santiago “Chano” Moreno Charpentier, que esta semana también fue internado en una clínica psiquiátrica por una recaída en su lucha contra las drogas.

“Lamentablemente son cosas que suceden”, dijo la artista. Y siguió: “Yo creo que tienen una parte de luz también, que es que ojalá vengan a acomodar algo también”.

Aunque no quiso opinar mucho al respecto: “Hay mucho dolor atrás de estas historias, de las familias. No quiero hablar de casos concretos porque quiero ser respetuosa pero ojalá que en breve puedan salir”.

