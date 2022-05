Tienda en Universal en homenaje a Tiburon, ET y Volver al Futuro. Foto: Prensa.

Universal Orlando Resort conmemora las icónicas películas de Universal Pictures y Amblin Entertainment, “E.T. El Extraterrestre”, “Tiburón” Y “Regreso Al Futuro” con la nueva edición de su popular Summer Tribute Store (Tienda del Tributo del Verano), ahora abierta en Universal Studios Florida.



La tienda, que estará por tiempo limitado, transporta a los visitantes a una sala de cine de la década de 1980, donde las famosas escenas retro de los éxitos de la taquilla cobran vida en cuatro salas increíblemente temáticas repletas de decoración y productos exclusivos que rinden homenaje a cada película:

E.T. El Extraterrestre: Ingrese al dormitorio de la infancia de Elliott con juguetes, juegos y otras pertenencias conmovedoras y explore una variedad de prendas, incluida la famosa sudadera con capucha roja, junto con peluches de E.T., prendedores y más para celebrar el próximo 40 aniversario del estreno de la película.

Tiburón: Adornada con accesorios costeros y los elementos del casco de un barco en las vigas, se encuentra la cabaña del barco de Quint, que incluye una variedad de camisas, bolsos, vasos y más en “rojo, blanco y azul” inspirados en el escenario de la película clásica. Esta sala también cuenta con productos retro auténticos que rinden homenaje a la antigua atracción de “JAWS” de Universal Studios Florida.

Regreso Al Futuro: Retroceda el tiempo para aventurarse a través del garaje lleno de artículos de Doc dentro de la sala de “Back to the Future”, llena de camisetas con diseños de neón que brillan en la oscuridad, juguetes coleccionables, placas de “Outatime”, tazas y más.

Lo Mejor de Universal: La última sala de la Summer Tribute Store presenta una compilación de productos protagonizados por las tres películas taquilleras destacadas dentro de la tienda, además de artículos de otras películas populares de Universal Pictures como “Jurassic Park”, dentro de un espacio decorado que semeja a una cafetería de un cine. Y, por supuesto, aquí también es donde los visitantes pueden encontrar deliciosos dulces temáticos disponibles para comprar.



La tienda Summer Tribute Store está ubicada en el área de Nueva York de Universal Studios Florida.



Los visitantes que deseen explorar tiendas temáticas también pueden visitar All Hallows Eve Boutique en Lost Continent de Universal’s Islands of Adventure, que presenta un diseño divertido por tiempo limitado que combina los clásicos Universal Monsters con un toque de vacaciones hawaianas en toda la decoración de la tienda y mercancía este verano.