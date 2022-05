A pesar de estar 57% por debajo de su pico de US$ 68.800 de noviembre pasado, y hasta lejos del máximo de US$ 48.000 que tuvo en marzo, el bitcoin a US$ 29.000 sigue generando negocios. Y muchos de ellos en la Argentina.

La última movida la protagonizó el exchange Bitex, fundado por el emprendedor argentino Francisco Buero y con operaciones en varios países de la región. La firma fue adquirida este jueves por Huobi Global, el tercer mercado de activos digitales por volumen, que con la operación busca crecer en América latina.

Fundada en 2014, Bitex tiene sedes en Chile, Paraguay y Uruguay. Huobi Global, que no reveló el monto de la compra, planea integrar las operaciones de la empresa adquirida con su plataforma, lo que permitirá a los usuarios de América Latina intercambiar todos los activos digitales disponibles en Huobi Global.

Pero, pese a esta integración, Bitex conservará su marca y seguirá siendo administrado de forma independiente por su actual equipo de management.

“Desde que Huobi Group ingresó por primera vez al mercado latinoamericano, en 2019, hemos visto un crecimiento notable allí y somos optimistas sobre nuestras perspectivas para la región”, dijo Jeffrey Ma, director global de fusiones y adquisiciones de Huobi.

América Latina ocupa el quinto lugar en el mundo en adopción de criptomonedas y captura entre el 8% y el 10% de la actividad global.

La región experimentó un aumento del uso de criptomonedas en 1.370 % entre 2019 y 2021, con Venezuela y Argentina ocupando el séptimo y décimo lugar, respectivamente, en el Índice Global de Adopción de Criptomonedas de 2021 publicado por Chainalysis.

Caleb Lim, gerente senior de inversiones de Huobi Group, explicó que, “actualmente, solo alrededor de la mitad de la población de América Latina tiene cuentas bancarias. A través de esta adquisición, Huobi Global espera satisfacer este creciente apetito por servicios financieros alternativos a través de la tecnología blockchain”.

Y explicó que tienen la intención de agregar más monedas y trabajar con socios locales para expandir su ecosistema en América Latina.

El CEO de Bitex, Francisco Buero, explicó el origen de Bitex y su relación con el contexto económico de Argentina y los países de la región: la empresa “se fundó para proteger el valor del dinero de nuestros usuarios, a raíz de las principales crisis financieras en América Latina”.

“Habiendo crecido rápidamente después de ocho años de operaciones exitosas, creemos que nuestra alianza con Huobi Global no solo respaldará nuestra expansión, sino que también ayudará a nuestros clientes, permitiéndoles acceder a una gama más amplia de activos digitales”.

Además, Buero destacó la sólida trayectoria de Huobi en cuestiones de seguridad.

Huobi estaba en la región desde que, en 2019, lanzó su operación en la Argentina, atraído justamente por la creciente demanda de criptomonedas en el mercado.

