Boca Juniors se coronó campeón de la Copa de la Liga y alcanzó la clasificación a la siguiente fase de la Libertadores como puntero de grupo. Los buenos resultados y el afianzamiento del equipo de Sebastián Battaglia generaron seguridad en los aficionados y en la directiva, que no tiene planeado mover muchas fichas en el mercado de fichajes.

Aún así, una gran oportunidad tocó la puerta de Brandsen 805. Rodrigo Aliendro, actualmente jugador de Colón de Santa Fe, no renovó su contrato con la institución, por lo que quedará libre en las próximas semanas y comenzó a negociar con distintos clubes para definir su futuro. El principal favorito de momento es el Saint-Etienne de la Ligue One, con quien habría acordado un precontrato. Si bien aún no hay negociación formal por parte del Xeneize y el técnico cree tener bien cubierto el mediocampo, una chance así no se presenta todos los días.

Aliendro disputó 21 partidos con el Sabalero en lo que va de la temporada, donde además asistió en tres ocasiones. Jugó un total de 1630 minutos, jugando siempre desde el once inicial.