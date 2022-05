Hot Sale 2022.

La aceleración digital que vive la región y el desarrollo del comercio electrónico ha cambiado definitivamente los hábitos de consumo de los usuarios. La incorporación de la tecnología en la vida cotidiana de millones de argentinos ha impulsado el incremento de las ventas por internet en el país.



De acuerdo con cifras de la CACE, el comercio electrónico en Argentina creció durante 2021 un 68% respecto al año anterior, además, para el 60% de las empresas encuestadas, el e-commerce ya representa más del 10% de sus ventas totales, razón que las ha llevado a invertir en logística, infraestructura e incorporar personal para hacer frente a las exigencias de un mercado en constante cambio.



Para la novena edición del Hot Sale se espera la participación de más de mil empresas que tirarán la casa por la ventana con rebajas promedio del 25%. En este contexto, los sellers argentinos tienen un reto mayúsculo no solo para cubrir la demanda de los millones de usuarios que buscan productos por internet, sino para innovar en busca de mejorar la experiencia del consumidor. Este tipo de eventos brinda la posibilidad a empresas grandes y pymes de posicionar su e-commerce, marketplaces y app con nuevos clientes de todo el país y la región. El comercio electrónico en Argentina es toda una realidad y continúa creciendo a pasos agigantados, conforme a un estudio de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, las ventas en línea superaron los 1,5 billones de pesos en ventas en 2021.



“Para cualquier tipo de merchant, la experiencia del usuario tiene que ser una prioridad en esta clase de eventos, donde el volumen de ventas puede llegar a ser realmente un dolor de cabeza si no se está preparado. Tenemos que estar conscientes que el Hot Sale será el primer contacto de muchos de los nuevos consumidores de nuestra marca durante los días que duren las ofertas online”, explica Fedra Minguillon Jacob, Head of Customer Success en clicOH, la compañía latinoamericana de logística integral que entrega 1 paquete cada 20 segundos.



El éxito del Hot Sale y el consumo por internet ha impulsado el servicio logístico en el e-commerce. Según una encuesta del mercado, el envío a domicilio es la opción preferida de los consumidores argentinos. La entrega en los hogares es la principal opción a la hora de adquirir algún producto, con el 55%, (vs 56% en 2020). Luego lo sigue el retiro en punto de venta (37% vs. 35% en 2020) y el retiro en sucursal se mantiene igual, elegido por el 5% según lo que declararon las empresas consultadas. Por último, se encuentran los envíos a domicilio con mensajería rápida con el 2%, y el 1% de los compradores coordinan directamente con el vendedor.



Sin embargo, casi de manera proporcional aumentaron los delitos informáticos y estafas online. Precisamente eventos como el Hot Sale son apropiados para activar los movimientos ilícitos de ciberdelincuentes. Durante su última edición se vienen multiplicando las denuncias por irregularidades, fraudes y estafas en compras por internet, ante el colapso de la logística y la falta de productos que las empresas no advierten a sus clientes.



En este sentido, es necesario estar muy pendiente de situaciones atípicas y saber responder para evitar caer en una situación desagradable que se transforme en una mala experiencia en línea. Para poder gestionar compras, evitar engaños y disfrutar del Hot Sale 2022 sin ningún contratiempo, compartimos las recomendaciones y consejos de Fedra Minguillon Jacob, especialista en guiar a los clientes desde la venta hasta el soporte de clicOH:



Navegar desde la página oficial del Hot Sale 2022.

Por ningún motivo proporcionar datos completos de las tarjetas o datos bancarios sensibles.

Adquirir los productos a través de sitios oficiales o tiendas online de reconocidos e-commerce.

Evitar comprar a través de links que lleguen en SMS, redes sociales, WhatsApp o por mail.

Estar muy atento en no navegar en sitios falsos. Revisar que la URL concuerda con la tienda oficial de la marca.

Realizar la compra a través de una conexión segura y tratar de evitar las redes de WiFi públicas y las conexiones abiertas de bares o restaurantes, por ejemplo.

Evitar ingresar los datos de la tarjeta dos veces, ante fallas e el pago, hasta que no estar seguros de que no se haya hecho un cargo en la tarjeta.

Desconfiar de los precios demasiado bajos y comprobar la posibilidad de devolución, ya que la existencia de esta política es una señal de confianza. En caso contrario, no es aconsejable realizar la compra.