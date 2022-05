Hinchas Deportivo Cali.

Tras los hechos de violencia que se produjeron el miércoles y jueves últimos con los simpatizantes de Deportivo Cali, el Auxiliar Fiscal de la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, Carlos Caputo, imputó a 26 de los violentos por los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad y portación de armas no convencionales.



De los mencionados, ocho de los imputados fueron detenidos en el Obelisco el pasado miércoles, en el marco de un banderazo con motivo del partido que se disputó en la noche siguiente entre el equipo colombiano y Boca.



Durante las tareas de prevención que llevaron adelante los efectivos de la Policía de la Ciudad, les encontraron 3 armas blancas en su poder –un cuchillo, un machete y una navaja- por lo cual fueron detenidos. Ante esto hechos, fueron indagados en la noche del jueves por el Auxiliar Fiscal Caputo, quien los imputó por los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad y portación de armas no convencionales. De este primer grupo de detenidos, uno de ellos tiene domicilio en la Provincia de Salta, mientras que los restantes siete eran provenientes de Chile y fueron liberados.



Por su parte, el otro grupo está compuesto por 18 personas, todas provenientes de Colombia que vinieron para asistir al partido y fueron detenidas esa misma noche en Puerto Madero, en la intersección de la calle Cecilia Grierson y Avenida de los Italianos. Este último procedimiento fue realizado por el personal policial de la División Conductas Delictivas de la Policía de la Ciudad y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, en el cual secuestraron 24 cuchillos, 4 navajas, 5 destornilladores, 1 fierro con punta.



Además, a lo mencionado se le sumó un mango de madera, una manopla de metal, cinco bengalas de humo sin uso y una gran cantidad de botellas de vidrio de bebidas alcohólicas junto a 83 entradas, 50 generales por un valor de 3.000 pesos y 33 entradas de protocolo, inscriptas con la leyenda “prohibida su venta”.



Ante esto, Caputo durante este viernes, les tomó declaración indagatoria a los 18 detenidos, a quienes también imputó por los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad y portación de armas no convencionales y luego fueron liberados.