Una tensa situación se vivió en LAM (América, lunes a viernes a las 20) cuando pasaron una nota realizada a Mariana Genesio Peña horas atrás y fue interrumpida por gritos transfóbicos por parte de un transeúnte que la agredió por su condición de chica trans.

La entrevista era para hablar del conflicto entre Facundo Arana y Romina Gaetani, ya que Mariana Genesio Peña había publicado un mensaje en su cuenta de Instagram, en la que tiene 440 mil seguidores, donde manifestó su apoyo a su compañero en Pequeña Victoria.

Mientras respondía sobre cómo la había pasado en los premios Martín Fierro, el baile y la diversión post fiesta y demás, Alejandro Castelo le preguntó por el momento en que la China Suárez se acercó a bailar con Ángel de Brito. “No la ví a la China en ese momento. Pero noté mucha buena onda. Había un clima de mucha fiesta. No noté ninguna tensión entre ninguna persona”, manifestó.



La actriz fue víctima de gritos transfóbicos en plena vía pública. Captura TV

“Tal vez con la China nos saludamos, pero había mucho alcohol en mi cerebro. Yo estaba muy divertida, estaba como en un cumple, bailando con Lali (Espósito) con Flor (de la Ve)…”, hasta que de golpe, tanto ella como el cronista hicieron un silencio repentino y miraron para el costado, porque se escuchaba a alguien gritar mientras cruzaba la calle.

Según se pudo escuchar de fondo, lo primero que gritó un joven que pasaba por el lugar fue: “¿Es un trava eso, no?”. Ante el desconcierto de Mariana y del periodista, quien lo trató de desubicado, el individuo continuó con su manifestación discriminatoria. “Hay dos géneros nada más”, insistió.

“Es una persona”, le respondió Castelo, a lo que esta persona retrucó: “Es un trava”, mientras se alejaba de la escena y repetía que “Solamente hay dos géneros. Lo demás son trastornos mentales”, remató, dejando en claro su postura transfóbica y desubicada. Lo último que se le escuchó gritar en tono amenazante fue “Desviadooo. Te voy a tirar a un volcán”.

“Tenés que reírte, pero me molestó un poco”, comentó el cronista. Entonces Mariana reflexionó sobre lo ocurrido. “Es la primera vez que me pasa una cosa así. Hay mucho odio dando vueltas y acabamos de presenciar una situación de mierda”.

“Es la primera vez que me pasa y me parece que hay que estar atentos a estas cosas. Así como hay causas que andan dando vueltas por la televisión a las cuáles tenemos que apoyar. Está buenísimo estar atentos a los mensajes de odio sobre todo a las personas trans, con los que piensan distinto y a los que sufren la falta de derechos y de igualdad”, analizó la actriz.

“En mis tantos años de persona trans nunca lo viví. Hay que tomarlo como de quién viene. Hay personas que están desequilibradas y andan sueltas por la calle y son agresivas. Está bueno estar atentos”, destacó

Después habló de Facundo Arana

Una vez recuperados de la tensa situación que vivieron, continuaron con la nota. Entonces Mariana se refirió a lo que estaba pasando con Facundo Arana, a quien conoció en Pequeña Victoria. La fueron a buscar por el posteo que había realizado dos días atrás en el que decía lo siguiente:



Mariana Genesio Peña apoyó a Facundo Arana, su compañero en “Pequeña Victoria”. Instagram

“Solo paso por acá para recordarles que @facundoaranatagle es de los compañeros de trabajo más respetuosos y cariñosos que conocí. Compartí con él meses de trabajo, horas, días enteros de filmación en un estudio y en exteriores, y siempre, siempre lo vi ser generoso y cálido con todas y cada una de las personas dentro y fuera del set”, comenzó.

“El único que llama por teléfono a sus compañeros para saber cómo están, si necesitan algo, si puede ayudar, para compartir una idea, dar y/o pedir un consejo. Sólo eso. Nadie me pidió que cuente esto. Y no voy a dar ninguna opinión de nada”, siguió.

“Me dieron ganas de contar esto porque lo siento. Facundo es una gran persona #PequeñaVictoria #Antemma”, remató Mariana aclarando que no quería polemizar con Gaetani, sino que simplemente daba su opinión sobre una persona que conoció trabajando.

En la nota con LAM reafirmó sus dichos, aunque aclaró que respetaba a Romina Gaetani. “Fue un impulso. Me desperté y sentí la necesidad de comentar simplemente lo buena persona que fue conmigo y con las personas con las que lo ví interactuar”.

“Mi intención nunca fue desacreditar lo que dijo Romina ni ponerme de un lado ni del otro. Yo no estoy las 24 horas del día con ninguno de los dos. No fui testigo de esa relación, por lo que me pareció totalmente legítimo que Romina cuente su experiencia. Está en todo su derecho y es súper respetable y hay que escucharla”, reflexionó.

“Pero también me pareció válido destacar que Facundo es una gran persona, es un gran amigo y es una persona muy compañera. Siempre lo ví desde ese lugar. Me pareció oportuno porque así como se dicen las cosas feas, está bueno decir las cosas lindas“.

Consultada sobre si se imaginaba la situación que describió Gaetani, fue sincera con su respuesta. “No me lo puedo imaginar porque viví lo que viví con él. Pero insisto, tampoco puedo desacreditar lo que diga otra persona porque no fui testigo de nada“.

“Se hace como esta imagen de que es una persona que es súper buena todo el tiempo. Pero es un ser humano como todos. A veces estamos de buen humor, él casi siempre está de buen humor y casi siempre tiene ganas de ayudar a la gente. Esa es mi experiencia con él”, agregó.

“Hace bastante que no hablaba con él y me mando un mensajito de agradecimiento. Pero no hablamos del tema Gaetani. Fueron solo dos palabras las que cruzamos. Intuyo que estará pasando un mal momento porque es una persona muy sensible”, cerró.

DR