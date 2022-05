Es claro que Martín Salwe es uno de los participantes más polémicos del reality de El Trece, El hotel de los famosos. Cabe recordar que tuvo varios escándalos ya, entre ellos con Leo García, que acusó al exlocutor de ShowMatch de ser homofóbico, de hacerle bullying y tener actitudes machistas.. De eso habló García en Intrusos el jueves.

Escuchando esas declaraciones, Marian Farjat lo escuchó y salió a contar su experiencia con Salwe en Twitter, y relató: “Muy interesante lo que dice Leo Garcia en Intrusos. Yo tuve la oportunidad de conocer a Martín Salwe, coincidimos en una entrevista una vez hace como 7 años. A él no lo conocía nadie en ese momento, estaba recién incursionando en los medios y ya era mi segundo GH”, escribió Marian en el que fue el primer tuit de un largo hilo.









“Me acuerdo cuando terminamos me dijo de llevarme a mi casa y le dije que no gracias, me tomaba un taxi. Insistió tanto que por cansancio le dije que sí. Recuerdo que en todo el camino no paro de intentar besarme, o sea desde el primer momento que subí al auto. También me hacía chistes de mal gusto”, continuó.

“¡Muy machista! Siempre creyéndose mejor que el otro y haciéndome sentir mal. Fueron los 10 minutos más largos de mi vida. Cuando llegamos no me dejaba bajar del auto, trabo los picos para que no lo haga y no entendía el ‘no es no’. Después de eso me mandaba mensajes por todos lados”, añadió Farjat, analizando la personalidad del locutor.

“Me llamo varias veces insistiendo, pero nunca más hablé ni lo volví a ver. No me lleve una muy buena imagen de él, no me gustó su forma de ser. Es una persona con la que nunca compartiría una charla. Y obviamente nunca más lo volví a ver”, añadió, dejando en claro el desagrado que le provoca Martín.

Sin embargo, Farjat recordó que sí volvió a encontrarse a Salwe en los pasillos de lo que antes era Ideas del sur. “Lo traté súper cortante y como no le di bola, se encargó de hablar mal de mí… De a poco me voy acordando”, aseguró.

Este viernes, Farjat reafirmó sus dichos en Intrusos, y señaló que se si bien no recuerda otros cruces con el joven locutor, si recuerda exactamente cómo se sucedieron los hechos en el automóviles de él.

Finalmente, la exGran Heramno mencionó a la participación de Martín en El hotel de los famosos y precisó que, según su opinión, Sawle es un “trepador” que siempre busca ser “famoso” a cualquier costa.