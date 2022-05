El miércoles 1 de junio por videoconferencia, la mediática Mariana Nannis deberá presentarse a indagatoria para aportar pruebas que sostengan los argumentos de la denuncia por abuso sexual contra su ex pareja, el ex futbolista Claudio “Paul” Caniggia.

En el noticiero de América Noticias, esta vez no fue citada para ratificar su denuncia sino que deberá hacer una ampliación de declaración pero ya no como denunciante sino como denunciada. Cabe recordar que por la denuncia de Nannis contra Caniggia por abuso sexual, el juez Pablo Ormaechea dictó falta de mérito, explicando que con los elementos que tenía hasta el momento no le alcanzaba para poder avanzar en el expediente y pidió la inclusión de la UFEM, que es la Unidad Especializada en Violencia contra la Mujer.









Como ingresa este nuevo organismo en la investigación, la Justicia pidió una nueva indagatoria contra Nannis el 1 de junio a las 11 horas por videoconferencia. Es que surgieron dudas respecto a las fechas que precisó la mediática y a quiénes acudió cuando sucedieron los hechos denunciados.

Ella relata que el 5 de mayo de 2018 Caniggia la abusa sexualmente en la habtación 221 del hotel Faena, Nannis dice que luego llama a un amigo para contarle sobre lo ocurrido. Pero las dos amigas aportadas como testigos por la mediática señalan que fue a ellas a quién llamó. Y ahí se produce una incongruencia en el relato de la ex del futbolista y las testigos. Lo que pretende la justicia es aclarar ese tipo de incongruencias.