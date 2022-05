El martes hubo una concentración de ATE en Plaza de Mayo. El gremio informó que se hacía “por la soberanía y para que la crisis la paguen los que se benefician con los sufrimientos del pueblo”.

El secretario de ATE en la Provincia, Oscar De Isasi, explicó por qué la hacían un día de semana. “Los trabajadores utilizan el sábado para el descanso”, justificó. “Y el domingo la mayoría lo usa para ver fútbol… y bien merecido lo tienen”.

Como ATE representa a 30.000 auxiliares de escuelas bonaerenses -se encargan de la limpieza y el mantenimiento-, muchos colegios de la Provincia suspendieron las clases.

Para que los manifestantes descansen el sábado y vean fútbol el domingo, hubo chicos que el martes no fueron a la escuela.

La liga local está en receso, igual que las de Inglaterra, España e Italia, pero los piqueteros en descanso pueden ver este sábado la final de la Champions y el domingo algo de Roland Garros o la NBA, si se inclinaran por el tenis o el básquet.

De Isasi definió: “Prefiero perder un día de clases antes que esperar que el FMI nos corte el financiamiento”.

También podría decir: Prefiero que los chicos pierdan un día de clases antes que nosotros nos perdamos un partido de fútbol.

Para llegar hasta la Plaza de Mayo y dejar a los chicos sin escuela, muchos militantes tomaron los micros de ATE que salían desde Quilmes.

Allí, la intendente Mayra Mendoza está acusada de desviar 535 millones de pesos hacia cooperativas manejadas por funcionarios suyos que tenían cuentas off shore en Miami.

Sebastián Raspa y Martín Bordalejo crearon dos sociedades con nombres poco creativos: Raspa Investments y Borda Investments.

Inversiones de Raspa y de Bordalejo (socio de Raspa en las cooperativas beneficiadas) nacieron juntas el mismo 5 de noviembre de 2020.

Y se desactivaron también el mismo día: este 6 de mayo pasado, apenas se conoció la investigación contra Mendoza.

La intendente de La Cámpora -que tiene un tatuaje de Néstor Kirchner en su brazo izquierdo- quedó imputada por malversación de fondos y negociaciones incompatibles con la función pública, pero los militantes de ATE que fueron a Quilmes a tomar los micros hacia Plaza de Mayo no se quedaron a protestar allí.

Aunque la sede de ATE Quilmes está a cinco minutos del edificio municipal, todos se fueron a buscar a los enemigos del pueblo a la ciudad de Buenos Aires.

La intendente imputada es amiga del gremio: hace apenas 60 días, anunció que “todxs lxs municipales” contratados pasaban a planta permanente. En la página web de ATE , “todxs” festejaron el avance “contra el neoliberalismo”.

Ayer, tras conocerse que el juez federal de Quilmes ordenó levantar el secreto bancario para investigar los bienes de Mendoza, ella subió a YouTube un video de casi 10 minutos para denunciar una operación mediática destinada a “engañar a los vecinos y obstaculizar el trabajo”.

Allí dice que ella no tiene cuentas en el exterior, pero no menciona a Raspa Investments, la off shore en Miami que su subsecretario de Hábitat abrió pocos meses antes de que ella contratara cooperativas a dedo para mantener espacios verdes, y cerró apenas se conoció la denuncia de corrupción.

Hay otra investigación abierta en Comodoro Py. En esa causa también están imputados Alejandro Gandulfo (jefe de gabinete de Quilmes), Cecilia Soler (secretaria de Desarrollo Urbano) y Romina Cangelosi, esposa de Raspa.

