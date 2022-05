Milei. Foto: NA.

Javier Milei, diputado libertario, volvió al centro de la polémica a expresarse a favor de que cada ciudadano se pueda armar en la Argentina. “Estoy a favor de la libre portación de armas, definitivamente”, aseguró a poco del tiroteo en una escuela de Texas que dejó a una veintena de muertos y sacudió al mundo.



Lo dijo en declaraciones al programa Verdad Consecuencia (TN) y manifestó: “Como seguidor de Gary Becker (economista estadounidense) y adherente a su teoría y a la evidencia empírica, cuando a una actividad le bajas el costo y aumenta el beneficio esa actividad se expande. Cuando prohibís el uso de armas, los delincuentes por más que se lo prohíban la usan igual. Aumentan los beneficios esperados y hay más delincuencia”.



“La política le debe a la Argentina ordenar el tablero político y que por un lado queden los colectivistas y que por otro lado queden aquellos que abrazan las ideas de la libertad. Cada vez que se hicieron estos frentes electorales para ganar una elección, fueron exitosos en lo electoral pero fracasaron en la gestión. La Alianza fue exitosa para ganarle al peronismo , lo logró y fue un gobierno desastrozo; Cambiemos fue un armado electoral para ganarle al kirchnerismo, fue sumamente exitoso, no solo le ganó sino que en la elección de medio término arrasó, y sin embargo el gobierno también fue un fracaso; y cuando aparece esa idea de que los peronistas solo pueden gobernar porque tienen vocación de poder, nos encontramos con el Frente de Todos que es un gobierno aberrante”, comentó en otro tramo de la entrevista.



Consultado sobre si le interesaría formalizar una alianza con Juntos por el Cambio, respondió: “Para ser parte de un nuevo fracaso no quiero estar ahí, de esto se sale abrazando nuevamente las ideas de la libertad, no puedo unirme -por fines electorales- con colectivistas ya sea la Unión Cívica Radical que es la internacional socialista; la Coalición Cívica que es un desprendimiento por izquierda del radicalismo; y tampoco con las ‘palomas’ que forman parte de la coalición”.



“Son mucho más parecido en términos de pensamiento al kirchnerismo que a cualquier solución liberal. Del otro lado quedan los liberales, espacios de centro derecha, el peronismo republicano, el peronismo federal, el menemismo, todas expresiones que ponen un norte sobre la libertad individual”, dijo.



Por último, sobre si sería ministro de Economía de algún potencial presidente respondió: “Para que se diera esa situación tendríamos que tener un presidente que tenga lo que tenga que tener para hacer las cosas que hay que hacer, esto no es para tibios, esto es para gente con coraje. No sé si a ellos les interesaría convocarme. Si yo tuviera que adoptar o elegir eso tendría que ser de alguien que esté decidido a hacer las reformas pro mercado”.