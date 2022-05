Los octavos de final en Roland Garros tienen como protagonistas a Félix Auger-Aliassime, actual número 9 del mundo, y a Rafael Nadal, la leyenda viviente del tenis. Dos grandes jugadores que se medirán para meterse entre los 8 mejores jugadores del certamen. Pero el dato de color y detalle que tienen en común, es que el actual asesor técnico del canadiense es Toni Nadal, ex entrenador, mentor y tío del balear.

Tras la llegada de Carlos Moya al equipo del Matador, el tío Toni optó por dar un paso al costado y buscar nuevos horizontes, los cuales lo llevaron a ser el nuevo consejeros de Félix. Su trabajo es el de guiar al jugador ante cada enfrentamiento, con su punto de vista y las debilidades del rival. Pero, ¿le dirá cual es el talón de Aquiles de Rafa a su nuevo alumno?

La respuesta es no. No solamente no le dirá donde por donde atacar, sino que tampoco se hará presente en el court. “Yo ya se lo dije a Félix que no le voy a decir si mi sobrino tiene esto o lo otro. No voy a decir al otro cómo tiene que ganarle. Por ética tampoco le dirían a Rafael qué tiene que hacer para ganarle” comentó Antonio.

Hasta antes de la separación, Nadal cosechó un total de 15 Grand Slams (luego sumó 6 mas). Según su tío, si no hubiera sido por las constantes lesiones, el manacorí habría ganado un total de 28 majors, siguiendo la estadística de ser campeón en uno de cada tres. Por último, dio su opinión sobre Roger Federer y su regreso al circuito, el cual no ve como una despedida, sino como un último intento por seguir compitiendo.