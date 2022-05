Dos días después del enfrentamiento entre un grupo de hinchas con la Policía en las inmediaciones de la cancha de Independiente, que derivó en la aprehensión de más de un centenar de personas, 15 de las 18 personas que aún permanecían en distintas dependencias, recuperaron la libertad. La situación fue otra para tres que contaban con antecedentes y por los que perdieron la posibilidad de ser excarcelados como el resto.

Podrían haber sido cinco los detenidos, pero el fiscal de la UFI 4 de Avellaneda Mario Prietto, le concedió la libertad a dos que tenían prohibida la concurrencia pero no habían sido notificados. El funcionario consideró que al desconocer dicha prohibición, no sabían que estaban rompiendo la restricción. Técnicamente, no hubo desobediencia.

Los disturbios se registraron el miércoles en la zona en que estaba dispuesto el primer cordón policial dispuesto por la Aprevide en el operativo de seguridad aplicado al estadio, donde tres horas después se jugaría el partido entre Independiente y Ceará por la Copa Sudamericana.

Alertados por la información que circuló en las últimas semanas que indicaba que un grupo de personas nucleadas por Pablo Álvarez, alias Bebote, intentaría ingresar al estadio, la Aprevide orientó el operativo con esa hipótesis de conflicto.

Las retenciones evitaron que el grupo tomara la tribuna que más tarde ocuparían otras dos facciones, enfrentadas al grupo de Bebote. “Lo que se pudo evitar fue un enfrentamiento”, se jactaron en la Aprevide.

De 163 aprehendidos, a 18

Poco más del 10 por ciento de las personas que fueron aprehendidas y trasladadas a distintas dependencias policiales del Partido de Avellaneda, permanecieron detenidas. La mayoría ingresó por resistencia o atentado a la autoridad, delitos excarcelables para quienes no tienen antecedentes; así lo establece la Ley.

Exactamente 16 quedaron bajo la figura de resistencia a la autoridad y dos por desobediencia y 24 horas después el fiscal Prieto le solicitó al Juez la detención de los tres que contaban con antecedentes. Para hacerlo, evaluó los 18 sumarios policiales.

Si, por ejemplo, Pablo Álvarez hubiese estado entre los aprehendidos, no hubiese logrado recuperar la libertad, ya que sobre él pesan antecedentes.

Entre el grupo de Bebote, había un Policía de la Ciudad que se movía con el grupo que terminó enfrentándose con el primer cordón del operativo de Seguridad que dispuso la Aprevide.



Incidentes con los barras de Independiente antes del encuentro contra Ceará. Foto captura.

El saldo de los enfrentamientos fue de dos efectivos policiales heridos: uno del Regimiento de Caballería y otro de la Comisaría primera de Avellaneda. Los autores de las agresiones, están identificados.

Su causa está en el Departamento Judicial de Avellaneda – Lanús que forma parte de una unidad especializada en violencia en el contexto de espectáculos deportivos, la primera en la provincia de Buenos Aires.

Son Unidades Fiscales de Investigación y Juicio, especializadas en violencia en espectáculos deportivos y delitos conexos a la actividad deportiva: exactamente lo que sucedió el miércoles, tres horas antes de que se jugara el partido.