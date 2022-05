Sin dudas Duki es uno de los músicos más exitosos de Argentina. Ahora, el cantante generó preocupación entre sus fans luego de ser visto en silla de ruedas antes de arribar a Ciudad de México.

Es que el ídolo del trap se encuentra de gira por Latinoamérica antes de los 2 shows que realizará en el estadio de Vélez Sarsfield el 6 y 7 de octubre. Cabe mencionar que las entradas ya están agotadas y por eso se espera que en los próximos días anuncie una tercera fecha.

El viernes el trapero llegó a la capital de México luego de realizar 2 presentaciones en Monterrey y su nombre fue tendencia luego de mostrarse en una silla de ruedas. Sus seguidores, que son casi 10 millones en Instagram, se preocuparon al verlo y las redes sociales estallaron.



Duki le contó a sus seguidores que tuvo un accidente. Instagram.

Vestido de negro, con gorra, lentes oscuros y un barbijo que le tapaba la mitad de la cara, el novio de Emilia Mernes se mostró de buen ánimo recién llegado a Ciudad de México.

“Ciudad de México, ya estamos en camino. Estamos en esta: en la silla de ruedas”, dijo mientras alejaba la cámara del celular para mostrar la silla. “Los amo, nos vemos a la noche”, concluyó. Aunque todavía no aclaró cómo hará para presentarse en sus conciertos.

Además, acompañó el video con un mensaje para explicar un poco más qué le pasaba: “Camino a Ciudad de México tuvimos un pequeño accidente, no se preocupen, no es nada grave, sólo me lastimé el pie derecho pero estamos al 100”, expresó sin dar más detalles sobre qué fue lo que pasó exactamente.



Duki. Instagram.

Unas horas más tarde el cantante volvió a aparecer en Instagram y compartió una historia en la que se lo ve después del show. ”Increíble es poco Ciudad de México”, grita desde su camarín mientras muestra al equipo que lo acompañó en el espectáculo.

“La rompimos. Próxima parada Guadalajara. Agárrense que esto recién arranca”, concluyó. “Rompimos Ciudad de México. Los amo, cómo la pudrieron”, escribió junto con el video.

El anuncio del show que hará en Vélez

A mediados de mayo el trapero realizó una transmisión de Twitch y sorprendió a sus fans. Entrevistado por Julio Leiva en la cancha de Vélez, anunció la primera fecha de su show (que será el 6 de octubre) y se convirtió en el primer músico de trap en llegar a un estadio.



Julio Leiva y Duki en Vélez. Captura TV.

“Creo que este va a ser el anuncio más importante de mi vida hasta el día de hoy”, dijo antes de anunciar el recital. “Vamos a hacer un show en Argentina muy importante, en un lugar muy importante. En el lugar donde yo fui a mi primer recital cuando tenía más o menos 10 años. Un recital que vine a ver con mi papá”, detalló.

“Cuando me dijeron que lo íbamos a hacer acá, dije que flash, tuve esa imagen de yo viniendo acá a ver a Charly García en el 2009 con mi papá ”, expresó en diálogo con el periodista y, luego, hizo el anuncio tan especial.



Duki habló sobre sus expectativas para el show en Vélez. Captura TV.

“Es impensado. Para mí, hasta el día de hoy, es impensado. Es la bandera de cinco años de esfuerzo, de lucha. Es terrible, es saber que vamos a estar acá para rato, las huellas uno siempre quiere que queden en la tierra y esta huella siento que es tan grande que no la van a poder borrar”, dijo notablemente emocionado.