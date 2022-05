Rosa, tan maravillosa, tiene un amante 20 años más joven y nos habla sin pelos en la lengua. “A mí me gusta que me digan vieja, no persona mayor o de la Tercera Edad. Soy una vieja, me encanta serlo y mi cuerpo es el cuerpo de una persona de 75 años que no tiene la guita de Susana Giménez para tantas cirugías”.

Rosa es una de las protagonistas de Viejas que hierven, el documental de Violeta Tapia que reúne testimonios incómodos, anímicos, que buscan visibilizar los puntos ciegos del deseo, una operación que sin dudas puede ser diseccionada, manipulada y controlada de diferentes formas.

Son mujeres grandes de verdad en Viejas que hierven. Rosa es poeta, anda por los setentilargos y quiere tener sexo como una Wanda Nara cualquiera. Suyos son los versos de El amor en tiempos del PAMI que se escuchan al comienzo:

El bastón y la renguera no serán impedimento pa’ tener sexo violento con algún viejo atrevido… Ya desnudos y en la cama, nos besamos flaccideces como tantas otras veces, pasados de calentura, acomodamos posturas y el gran impulso aparece…Ya está todo preparado, no somos tan exigentes, estoy estrenando dientes, una prótesis divina, con ella muerdo en esquina para evitar accidentes…



Violeta Tapia, directora: “Sé que el documental causó conmoción”.

Más mujeres que hierven

Otra señora -menos extrovertida- habla sobre los escarceos de la “sequedad vaginal”. Dice que la penetración es algo que “duele”. Son mujeres que sueñan, que imaginan, fantasean, que tienen derecho y libido. De a ratos es un documental que parece deudor del cine posmoderno y de culto que hacía Jorge Polaco en la década del ’80. Violeta tiene 24 años, es muy joven. “No, no lo conozco”, dice.

Estudiante avanzada de cine, la chica se enteró que abrían el concurso para el BAFICI 2022 y presentó su corto. Obviamente la seleccionaron. “El festival es re importante, no te pagan por participar, pero el reconocimiento y lo que genera es un gran punto a favor”.

En total fueron tres proyecciones presenciales de Viejas que hierven, y el material sigue estando online en la página oficial del BAFICI.

Carácter revulsivo

Violeta se hace eco del carácter revulsivo de su trabajo. “Sé que corrió un velo y sé que causó cierta conmoción, además de mover a risa. Mujeres grandes que lo vieron decían: ‘Ay, por fin nos sentimos representadas…’ “

El público masculino también comentó: “Es un documental necesario. Para los hombres es igual y encima tenemos la obligación de cumplir con el mandato de erección a la carta, como si esa fuera la única forma de dar placer…”



Rosa: “Mi cuerpo es el cuerpo de una persona de 75 años que no tiene la guita de Susana Giménez”

-¿Se le sigue diciendo “Tercera Edad” a los setentipico?

-Hay gente a la que le molesta el término vieja –nos dice Violeta-. Mientras el joven es la plenitud, lo viejo puede asociarse a un objeto. Mi mamá me dice que el título puede molestar, pero yo le digo que “viejo” no tiene por qué sonar mal.

-Tenés apenas 24 años. ¿Cómo se te ocurre encarar un material sobre la vejez?

-En cierto momento empecé a notar que en lo audiovisual no se mostraba nunca la sexualidad de la gente grande o de las parejas de viejos. A ellos siempre se los representa desde el lado de la ternura y la pureza, pero no como personas que tienen deseos sexuales como cualquier otra.

Me interesó enfocarme en mujeres, ya que fui notando que hay un estigma social enorme en relación a sus cuerpos. Un cuerpo que envejece, cuya piel se cae o se arruga, es considerado un cuerpo “feo” y desechable por la sociedad. Es increíble, las mujeres tenemos que ser eternamente jóvenes para ser aceptadas.

El culto al cuerpo de la mujer y la construcción objetiva de la “belleza” vienen siendo un estigma de hace décadas. Yo quise mostrar estos cuerpos, que son los que la gente no quiere ver, que son la realidad y que forman parte de una etapa de la vida.

-¿Cómo lograste el abordaje con las señoras que participan del documental?

-No fue fácil. Fui contactando mujeres que me decían que no. Me presentaba, decía mi nombre y explicaba las motivaciones del documental sobre la vejez. Se me fue dando muy de a poco, a lo largo de más o menos un año…

-Sin spoilear, el testimonio de Rosa es genial…

-Rosa es una genia total y absoluta. Vi que había un evento de poesía erótica, fui, la vi recitar y estuvo buenísimo. Después me acerqué, le hice mi propuesta y quiso participar. Es re argentina Rosa, con sus maneras tangueras, con la forma que tiene de escribir… No pensé que alguien de esa edad se iba a animar a desnudarse, pero se lo sugerí y Rosa me dijo que sí, que ya tenía pensado hacerlo.

Diversidad de mujeres

La realizadora muestra mujeres diferentes entre sí: una casada, una soltera, una viuda, mujeres de diferentes clases sociales y orientaciones sexuales. Se trata de un breve documental sobre la diversidad de vidas y experiencias.

-A juzgar por lo que observaste, ¿estas mujeres prefieren gente de su edad o quieren relacionarse con hombres más jóvenes?

-Creo que cada mujer desea algo diferente. En base a lo que yo sé, que obvio no es la verdad absoluta, las mujeres grandes buscan tipos de la misma edad, o más grandes, y los hombres buscan mujeres más jóvenes. Hay algo ahí que tal vez se relacione con esto de que la mujer tiene que ser siempre joven y cumplir con determinados cánones correspondientes a lo que se considera “belleza hegemónica”.

Algunas de las protagonistas que están solteras teniendo setentipico no se animan a estar con hombres más jóvenes porque tienen prejuicios. Piensan que los varones de su edad buscan mujeres más jóvenes, entonces creen que ellas no serían aceptadas.

Además les da vergüenza mostrarse desnudas ante un hombre porque tienen colgajos, arrugas, el culo se achata, las tetas se caen, los cambios hormonales van haciendo que el cuerpo mute… Es curioso: piensan que los hombres viejos, con una panza enorme y problemas de erección, quieren estar con mujeres que tengan la piel tensa y las tetas levantadas.

WD