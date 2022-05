Resumen



Arena del Valor

Pokémon Unidos

Leyendas móviles: Bang Bang League of Legends: Grieta salvaje

Héroes evolucionados

Comentarios

¿LoL y DotA 2 son tus juegos favoritos? ¿Quieres continuar con la experiencia del teléfono inteligente mientras estás en movimiento? Así que aquí está nuestra selección de los mejores MOBA en Android, con una preferencia, por supuesto, por el juego gratuito y no por el pago para ganar. League of Legends, Dota 2, Smite, Heroes of the Storm… Seguro que estos nombres te resultan familiares si te interesaron los videojuegos durante toda esta década. Detrás de estos gigantes del mercado de los videojuegos, joyas dele-deporteesconde un estilo de juego único: el MOBA. Dos equipos compiten para ver quién destruirá la base del otro. Para ello, tendrás que avanzar por la carriles, puntuado con secuaces enemigos y torretas para destruir, mientras protege a los suyos. Estas carriles están rodeados de selvasáreas donde hay monstruos que cada uno de los dos equipos puede derrotar para obtener bonificaciones. Reservado durante mucho tiempo para PC, la moda MOBA se ha exportado a dispositivos móviles desde hace algunos años, y el éxito también está ahí. Entonces, ¿cuáles son los principales juegos del mercado y qué los diferencia? Eso es lo que vamos a ver juntos. Arena del Valor Arena of Valor, o AoV, es uno de los MOBA para dispositivos móviles más populares y cuenta con cientos de millones de jugadores en todo el mundo. Tiene muchas similitudes con League of Legends, el MOBA para PC más jugado y famoso, ya que tanto LoL como AoV son propiedad del gigante chino Tencent. La principal peculiaridad de AoV radica en la cantidad de personajes jugables (más de 60). Pokemon Unite toma los conceptos básicos del MOBA remezclándolos a su manera. Y no cualquier salsa: la de una de las franquicias más rentables de la historia de los videojuegos, ni más ni menos que Pokémon. Encarnarás a una de las famosas bestias con, por supuesto, la posibilidad de ir desbloqueando desarrollos a medida que superes los niveles. Los Pokémon salvajes también se reparten por el mapa para ganar experiencia y, por tanto, poder. Pokémon Unite también cambia los conceptos básicos de los MOBA: pasamos de tres carriles en parejas, ya no tienes que destruir bases contrarias, sino anotar canastas acumulando puntos. Los partidos son cortos y obviamente disfrutamos mucho jugando con los personajes de la famosa franquicia. UNIDAD Pokémon Descarga Pokémon UNITE gratis APK Leyendas móviles: Bang Bang Mobile Legends completa el trío de los tres MOBA más famosos en dispositivos móviles, con Vainglory y Arena of Valor. Luciendo un estilo mucho más simple y dibujos animados que sus principales competidores, sin embargo, sigue siendo muy clásico en su mecánica. Acusado durante mucho tiempo de plagio de League of Legends, incluso fue demandado por el editor de este último en 2017. Hay que decir que muchos elementos están directamente inspirados en el universo MOBA para PC. Al menos los jugadores de LoL estarán un poco confundidos. enlace de youtubeSuscríbete a Frandroid Una pequeña característica, sin embargo, es la posibilidad de defender a tu país en partidos entre naciones, un poco como en los deportes más tradicionales. Leyendas móviles: Bang Bang Descarga Mobile Legends: Bang Bang gratis APK League of Legends: Grieta salvaje Cómo hablar del MOBA sin mencionar League of Legends, o LOL para amigos. Y, sin embargo, hasta hace poco tiempo, el juego insignia del género no tenía una versión real en los teléfonos inteligentes. Tuvimos que esperar hasta el 9 de diciembre de 2020 para el lanzamiento de Wild Rift, una versión móvil real del juego en 5 contra 5. La ventaja de un juego tan reciente y popular es una continuación ejemplar, con muchas actualizaciones y nuevos campeones. que se unen a la batalla regularmente. Detrás de este colorido MOBA se esconden varias peculiaridades, empezando por la ausencia de arbustos. Para cualquiera que haya jugado alguna vez un MOBA, seguramente sabe cuán grande es esta diferencia. Para otros, los arbustos son áreas en las que los jugadores pueden esconderse sin ser vistos, a menos que ataquen o un enemigo entre en ese mismo arbusto. Por lo tanto, su desaparición cambia muchas cosas en el enfoque estratégico del juego. Heroes Evolved también cuenta con un modo Chaotic Strike en el que los jugadores pueden lanzar habilidades con poco o ningún tiempo de reutilización y sin gastar energía (similar al modo Ultra Rapid Fire de League of Legend). Destacar también la posibilidad de interpretar a Bruce Lee en el 