Julián Álvarez. Foto: NA.

River intentará dar el gran golpe en el mercado de pases para suplir la baja del delantero Julián Álvarez, quien se sumará al Manchester City, y ante esta situación, desde la entidad de Núñez apuntaron a Miguel Borja de Junior y José López de Lanús.



El entrenador Marcelo Gallardo, sabe que para intentar ganar la Copa Libertadores y hacer frente al resto de la competiciones necesita de un equipo competitivo y la partida del cordobés de 22 años resulta una baja sensible, y ante este panorama, le pidió expresamente por los arribos del colombiano de Junior de Barranquilla y por el atacante del “granate”.



El caso de Borja es el que desvela al “Muñeco”, ya que lo considera un delantero de experiencia, el cual no necesitaría de un periodo de adaptación extenso y podría suplir la ausencia de Álvarez luego de los octavos de final del certamen internacional.



Miguel Borja. Foto: Reuters.



El panorama en cuanto al colombiano es el siguiente: Junior tiene el 50 % de su ficha, la cual adquirieron en diciembre de 2021 por 3.500.000 de dólares, mientras que el 50 restante es del Palmeiras de Brasil.



Desde la entidad de Colombia no tiene intenciones de desprenderse del atacante y el futbolistas también hizo público su deseo de no emigrar en principio, al asegurar que: “tengo a mi mamá a la vuelta de la esquina. Me siento feliz y quiero seguir acá”.



Lo cierto es que desde River, apelarán a la tentación deportiva debido a que Junior quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras ser goleado por Unión de Santa Fe y consideran que disputar la Copa Libertadores y ser protagonista en la competencia hará que el delantero cambie de opinión en las próximas semanas.



José López, futbolista. Foto: NA.



Por su parte, desde la entidad “millonaria” preguntaron en Lanús por José López, delantero de 21 años y el cual desde la institución “granate” tazaron en siete millones de dólares por el 70% de su pase.



Ante este sondeo, quien se manifestó al respecto fue el presidente del club del sur bonaerense, Luis Chebel, quien en dialogo con Secta Deportiva aseguró que recibieron un llamado pero que no ve viable “su salida” dentro del fútbol local, sino que “nuestra intención es venderlo a Europa”.



Por la suma que pidió Lanús, desde River evalúan la posibilidad de incluir Cristian Ferreira en la negociación, el mediocampista volvió al “millonario” tras un paso por Colón de Santa Fe y no ha sumado mucho ritmo en lo que va del año.



Igualmente no la tendrá sencilla desde Núñez para quedarse con el atacante debido a que su representante, Andrés Guglielminpietro, maneja algunas ofertas desde el fútbol de Brasil, México y de Fiorentina de Italia.