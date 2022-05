La modelo Silvina Luna descargó toda su bronca contra Martín Salwe durante el todos contra todos, en el momento en que la votación iba a favor de Militta Bora por la permanencia dentro del hotel.

Martín: “Mi voto es para una persona que se lo merece. Esta es una posibilidad para mostrarse de vuelta, arrancar una nueva historia y estaría bueno que así sea. Yo voto a Militta”.









Matilda: “Tan bíblico para hablar. Top tres de falsos: Martín, Chanchi y Sabrina”.

Majo: “Militta es más fácil de manipular que cualquier otro”.

Silvina: “Conociendo a este grupo, pienso que el voto es estratégico. Ellos pensaron esto que están haciendo”.

Martín: “Es feo eso que están diciendo porque están desestimando los esfuerzos de Militta”.

Silvina: “Nosotros no podemos decir nada. Todo lo que hacemos se cuestiona, no podemos hablar, no podemos opinar, no podemos hacer nada. Si me preguntan algo, digo lo que me parece y ya. Es mi problema”.

Martín: “¿Por qué suponían que nosotros supuestamente íbamos a votar a Militta?”.

Y entre todos respondieron: “Por lo mismo que dijo Alex, porque la semana que viene se la van a comer en un pancho”.

Martín: “Tenemos que votar a alguien que nos cae dentro de todo bien. Todo el resto para nosotros está fuera”.