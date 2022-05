El Paris Saint Germain está en plena reconstrucción. Después del duro golpe que significó ser eliminado en octavos de final de la Champions League ante Real Madrid, el club que administra Nasser Al-Khelaifi decidió despedir al brasileño Leonardo, su director deportivo. Por ahora Mauricio Pochettino sigue, pero la gran noticia del verano para los parisinos es la renovación de Kylian Mbappé.

El delantero francés firmó la extensión de su contrato con el club de la capital hasta 2025 y se convirtió en el jugador franquicia. Con esa espalda, según cuenta la prensa de Francia, ya no esconde su mala relación con el brasileño Neymar y hasta estaría deslizando que no se opondría a una salida del plantel del futbolista sudamericano.

Según informa el diario deportivo L’Equipe, Mbappé y Neymar no tienen la misma relación que supieron forjar en sus primeros años como compañeros en el ataque del PSG. “Ya no tienen mucho en común y el campeón mundial no duda, en privado, en burlarse de su compañero. Mbappé no encontraría nada de qué quejarse en caso de una salida de Neymar durante la próxima ventana de fichajes y sus dirigentes han sido notificados”, remarcó el rotativo.



Mbappé y Neymar celebran en el Bernabéu, después todo se convirtió en pesadilla. EFE / Sergio Perez.

Además, el medio sostiene que el futuro director deportivo del Paris Saint Germain ya se encuentra al tanto de la situación y considera que sería una buena opción desprenderse del ex Santos y Barcelona para evitar algún problema a futuro. Los mandatarios, producto de sus “constantes lesiones” y su elevado salario, estarían en la misma sintonía y no se opondrían a una venta del brasileño.

Pero Neymar piensa su futuro en el PSG, cuyo contrato finaliza en junio de 2025. “Es muy cierto que quiero quedarme en el PSG. Nadie me dijo nada al respecto. Por mi parte, está claro que quiero quedarme aquí en París”, manifestó en los últimos días, dejando en claro su postura. El delantero es el segundo mejor pago del plantel, sólo superado por el nuevo contrato que firmó Mbappé.



Neymar, Mbappé y Leo Messi. (FRANCK FIFE / AFP)

En lo que respecta al armado del equipo para la temporada 22/23, por el momento no hay muchas certezas salvo la salida de Ángel Di María, a quien no le renovaron su contrato (su destino sería Juventus de Italia). Además de tener que resolver la situación de varios jugadores que retornan de sus préstamos (Pablo Sarabia, Rafinha, Alphonse Areola o Sergio Rico, entre otros), los rumores marcan que jugadores como Leandro Paredes y Mauro Icardi también se encuentran en la nómina de prescindibles.