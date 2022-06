El conductor se prepara para debutar con un nuevo programa. Con un nuevo formato. Se trata de ¨Canta Conmigo¨ que tiene a un participante buscando cantar con cien jurados y ya empezaron las audiciones en el interior del país y el jueves comienzan en CABA

El programa elegido fue un formato inglés, éxito en todo el mundo “All Together Now”, que aquí será lanzado como “Canta Conmigo Ahora”. El Chato dio detalles del programa de la siguiente manera









Pero existe un detalle que tendrá un condimento extra. No podrá ser en vivo porque el formato y la técnica no lo permite. Se va a grabar lunes y martes los cuatros programas de la semana. Quiere decir que no tendrá emisiones en vivo. Podrá Tinelli lograr poner su condimento extra? El otro dato a tener en cuenta, que no tendrá asistente de piso como en otros programa donde Fede Hoppe tenia su lugar

Día y lugar para las audiciones:

Martes 31 de mayo y miércoles 1 de junio – Córdoba (Capital)

Lugar: “220 en Plaza de la música” (Coronel Olmedo, Esquina Costanera), de 10 a 17

Martes 31 de mayo y miércoles 1 de junio – Rosario

Lugar: “Canal 3 de Rosario” (Avenida Presidente Perón 8101), de 10 a 17

Jueves 2 y viernes 3 de junio – Ciudad de Buenos Aires / AMBA

Lugar: La Usina del Arte (Agustín r. Caffarena 39), de 10 a 18

Lunes 6 y martes 7 de junio – Salta (Capital):

Lugar: “Casa del Bicentenario” (Avenida Independencia 910), de 10 a 18

Martes 7 de junio y Miércoles 8 de junio – Mendoza (Maipú)

Lugar: “Arena Maipú” Laterial Emilio CIVIT 791, de 10 a 18

Jueves 9 y viernes 10 de junio – Jujuy (Capital)

Lugar: “Centro de arte joven andino” (C.A.J.A) (Alvear 534), de 10 a 17

Fecha: jueves 9 y viernes 10 de junio – Santa Fe (Capital)

Lugar: Boulevard Gálvez 2350, de 10 a 17

Martes 7 y miércoles 8 de junio – Mendoza (Capital)

Lugar y horario a confirmar

Martes 14 y miércoles 15 de junio – Mar del Plata

Hotel Hermitage (Av. Colon 1643) de 10 a 17

Protocolo Covid-19

-Presentarse a la audición con el carnet de vacunación completo.

-Uso de barbijo en espacios cerrados.