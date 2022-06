Fue su amiga Esmeralda Mitre quien brindó detalles sobre la situación del actor que sufrió dos infartos y atraviesa por estas horas un muy delicado estado de salud. Ya había tenido una situación similar en 2014, donde había estado muy grave. Actualmente, Veronelli está internado en el Hospital Eva Perón de Merlo, Provincia de Buenos Aires. Esto fue confirmado por Nazarena Vélez, muy cercana al actor.

En “A la tarde”, programa que conduce Karina Mazzoco por América TV, Esmeralda Mitre explicó: “tuvo dos infartos y no puede ser que no le permitan que lo vea su cardióloga”. Y agregó: “su vida es muy dura a nivel emocional. Atilio es el mejor amigo de sus amigos. Por eso estoy acá pidiendo por él. Está solo, con su novia. Tiene que hacerse un estudio invasivo. Me llamó llorando y me dijo: ‘yo se que me podés ayudar por la llegada que tenés’”.









Cabe recordar que hace ya algunos años el actor perdió a su hijo. Desde entonces su vida no es la misma. En una entrevista, Veronelli contó: “se llora todo el tiempo. Se lo extraña a cada minuto. Confieso que no he ido jamás al cementerio a dejarle flores porque sería una forma clarísima de acptar que stá muerto, cosa que me niego. No lo veo. Sé que está enterrado, todo. Pero no voy a firmar ese papel”.