Según información de la prensa española, Gerard Piqué (35) y Shakira (45) estarían viviendo una fuerte crisis sentimental a raíz de una supuesta infidelidad del futbolista del FC Barcelona.

“La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar”, aseguró el diario catalán Periódico de Cataluña. El medio también señala que Piqué habría dejado el hogar en el que convivía con la cantante colombiana y sus hijos, Sasha y Milan Piqué Mebarak.

El futbolista estaría viviendo desde hace días en su antiguo piso de la calle Muntaner de la ciudad de Barcelona.

“Shakira sería conocedora de la deslealtad y pondría cara y nombre a la tercera en discordia”, informaron las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez en el vídeopodcast ‘Mamarazzis’ del medio español. Y sumaron: “Por eso habría tomado la decisión de separarse”.



Shakira y Gerard Piqué, en Nueva York. EFE/Miguel Rajmil. Archivo.

“Eso es así. (La infidelidad) Ha ocurrido. Por eso hay distancia. Quizás no queda en nada, pero eso ha pasado”, aseguraron.

“Está desatado” y “desbocado de fiesta”, definieron las periodista sobre la vida de soltero que actualmente estaría llevando el defensor del FC Barcelona.

Incluso, señalaron que se lo ha visto a Piqué “acompañado de otras mujeres” en discotecas junto a algunos de sus compañeros de equipo.

“La palabra ‘desatado’ es la que nos ha llegado más”, sostuvo Laura Fa sobre los dichos de sus informantes. Y sumó: “Son muchísimas salidas nocturnas: se alargan hasta las dos y las tres de la madrugada”.



Gerard Piqué abraza a Shakira en el escenario durante un concierto en Barcelona, en 2016 (AP).

Hasta el momento, ni Shakira ni Piqué han hecho mención a la supuesta crisis en sus populares redes sociales. Incluso, llama la atención la ausencia de fotos juntos en sus respectivas cuentas de Instagram.

La última foto que compartió la colombiana junto a su pareja data del mes de marzo. Después de eso, ella viajó solo en compañía de sus dos hijos a Ibiza y se mostró muy activa en su carrera laboral.

Inclusive, en las redes, donde por este motivos ambos se convirtieron en tendencia, no fueron pocos los que relacionaron la letra de la canción de Shakira con Rauw Alejandro con este duro momento que estaría pasando.

En abril, la cantante lanzó Te felicito, que dice: “Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebasó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda”.

La relación de Shakira y Piqué comenzó en el 2010, durante la filmación del video musical ‘Waka Waka’. Luego, el contacto siguió durante la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, donde él ganó con la Selección de España. La confirmación y blanqueó del romance llegaría un año después, en 2011. En enero de 2013 nació el primer hijo de la pareja, Milan. En 2015, llegaría Sasha.

DD