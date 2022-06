Energía Argentina abrirá el martes próximo las ofertas para comprar 13 barcos de GNL: nueve para Escobar y cuatro para Bahía Blanca. La entrega de esos cargamentos será para agosto.

La importación de cada barco suele orillar los US$ 100 millones. El precio depende del contexto internacional, pero la decisión europea de tener una menor dependencia del gas ruso eleva la cotización del producto. Se espera que la operación del martes no baje de los US$ 1.000 millones.

Los barcos se deberán entregar en agosto y el mercado estima que es la anteúltima compra. Es probable que haya que realizar otra más para septiembre, donde el gas local todavía no alcanza para abastecer las necesidades de consumo.

Hasta ahora, Energía Argentina -que retomó ese nombre, tras llamarse Ieasa entre 2016 y 2021- realizó tres grandes compras de barcos, con un total de 31 “cargos”. Se estima que costaron más de US$ 3.000 millones.

Energía Argentina trató de no acelerar los tiempos e ir comprando el mejor precio según el momento. La segunda adquisición (realizada a fines de abril), aprovechó una ventana en la que el precio del gas había descendido afuera.

En esa operación, el país pudo comprar gas importado a un menor valor que hace un mes. Cerró la adquisición de 12 buques, por lo que pagó alrededor de US$ 750 millones.

La empresa estatal abonará cerca de US$ 30 por millón de BTU (la unidad de medida del sector), lo que representa un descenso con respecto a los US$ 40 que pagó en la licitación anterior.

A fines de marzo, Ieasa compró 8 barcos, que llegarán en mayo, por un monto total similar al de abril en dinero, pero en no en cantidades. En abril, pagó por 12 barcos lo mismo que en marzo había pagado por 8. Es decir, recibirá una mayor cantidad por un desembolso parecido.

British Petroleum (BP), Gunvor, Total, Naturgy, Trafigura son algunos de los traders seleccionados. La rusa Gazprom viene presentando ofertas pero quedándose afuera.

Hace una semana, Energía Argentina hizo la tercer compra de gas y sumó 11 barcos. En esa ocasión fue al revés que ahora en cuanto a los destinos: la mayoría para Bahía Blanca y 4 para Escobar. La empresa no detalló el monto total de la adquisición, pero se estima que pagó en un rango de US$ 30 por millón de BTU, y más de US$ 1.000 millones por el total.

Los valores del GNL en 2022 cuatriplican lo pagado en 2021. Durante el año pasado, se trajeron 54 barcos por menos de US$ 1.100 millones (a un promedio de US$ 8,33 por millón de BTU). Hasta ahora, ya se pagaron casi US$ 3.000 millones y llegaron 31 embarcaciones: ya se erogó casi el triple y no se consiguió ni la mitad,

El escenario deseable para el Gobierno sería realizar la próxima compra (del martes) y solo una más, para llegar a los 50 buques de GNL importado. Una cantidad superior pondría peligro en el escenario de las divisas.

El Poder Ejecutivo también consiguió mejorar el abastecimiento de gas de Bolivia, a precios inferiores que cuando importa por barcos.

Por el calor en Europa, se estima que allí habrá menos demanda de gas. En cambio, habrá más consumo en Estados Unidos, donde el gas se utiliza en los equipos de refrigeración, que se encienden con altas temperaturas.

En un informe realizado en el verano, antes del conflicto en Ucrania, la subsecretaría de Recursos Hidrocarburíferos calculaba que el país debería importar a un promedio de US$ 23 por millón de BTU. Tras el conflicto bélico, ese escenario fue revisado y se calcula que ese gas costará US$ 39.

Aunque el Gobierno decidió un aumento del 40% en las tarifas de gas para el grueso de los clientes, el subsidio en los meses fríos (entre mayo y septiembre), seguirá siendo holgado.

En julio, el mes “pico” de consumo de gas, la subvención estatal a los hogares -en la jerga oficial se la llama “demanda prioritaria”- rondará el 85% del precio real del gas. En ese más, las importaciones inciden bastante sobre el total y eso provoca que los costos sean mayores.

El costo del gas que consumen los hogares superará los $ 364.000 millones durante este año (US$ 3.063 millones al tipo de cambio oficial). Antes de la reciente suba de tarifas, el Estado estaba cerca de subsidiar el 75% de ese monto. Ahora, con la corrección, se estima que la subvención será menor, pero Economía no especificó cuál será el ahorro fiscal con el aumento.

El Estado destinó US$ 11.000 millones en subsidios energéticos en 2021. El ministro de Economía, Martín Guzmán, habló de una baja del 0,6% (en relación al total del PBI) cuando explicó su entendimiento con el FMI. Sin embargo, esa meta luce distante y las subvenciones apuntan a seguir subiendo.