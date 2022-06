Sebastián Villa. Foto: NA.

Sebastián Villa, futbolista de Boca Juniors , ha sido sometido este jueves a un peritaje psicológico y psiquiátrico cuyas conclusiones estarán “en las próximas 48 horas”, en el marco de la causa en la que afronta una acusación por abuso sexual.



El jugador se presentó en horas de la mañana en instalaciones de la fiscalía de Lomas de Zamora, completó el peritaje –que estuvo a cargo de facultativos del cuerpo pericial del Ministerio Público- y se retiró discretamente del lugar.



Con este marco, las conclusiones de la experticia serán fundamentales para determinar si el colombiano será o no citado a indagatoria.



Vale recordar que Sebastián Villa fue denunciado por una ex pareja por una supuesta agresión sexual ocurrida hace un año en el country de la localidad bonaerense de Canning, en donde vive el jugador.



De todos modos la denuncia fue relativizada en la última semana por cuatro testigos, dos médicas y dos policías, que no corroboraron e incluso contradijeron la versión de la denunciante. El peritaje al que fue sometido Villa estaba previsto desde antes de las declaraciones de esos testigos.



La pericia psicológica y psiquiátrica ha apuntado a “establecer rasgos y/o características de la personalidad del imputado, posibles patologías o afecciones que presente y, en su caso, las características y data de las mismas, además de si padece alguna enfermedad o trastorno mental que implique alguna perturbación del grado de consciencia o afectación de la autocrítica y heterocrítica”.



Por su lado Yanina Mariel D’Emilio, perito médico psiquiatra del Ministerio Público Fiscal designada para la evaluación del futbolista, debe determinar además si, en caso de padecer alguna “enfermedad o trastorno”, esa patología “puede ocasionar desgobierno de los actos”.



También, “si resulta peligroso para sí y/o para terceros, si pudo o no comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones”. El abogado de Villa, Martín Apolo, -quien lo acompañó en el trámite procesal- sostuvo que el futbolista negó la violación y aseguró que mantuvo con su denunciante una relación sexual consentida por ambos.