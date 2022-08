Jimena La Torre fue la invitada de Leandro Rud en el programa La Noche de C5N y adelantó lo que los astros le deparan a cada signo en este mes de mayo. “En los tiempos de eclipses no hay que tomar decisiones porque hay un bajón de energía y la gente necesita vibrar en equipo”, explicó la astróloga en el comienzo del programa, antes de ampliar las predicciones de cada signo zodiacal.

Aries: “Está en un muy buen momento porque tiene una vibración muy linda ya que entra Venus a su signo, van a estar con organizaciones. Viene un tiempo más de disfrutar porque inclusive entrará el Dios Júpiter en este mes. Aries está en la posición de que tiene el mundo en sus manos. Con respecto al dinero está muy bien. El trabajo también y, si hay cosas en el exterior, se tienen que animar. El amor puede estar como en un idealismo muy grande y seguramente los arianos que se lo permitan podrán encontrar ese amor ideal. Con respecto a los divorcios, puede haber alguno. La pareja que tenga Aries tiene que seguirle el tren”.

Tauro: “En el mes de mayo trabaja la parte afectiva. Es una carta donde se ve el abrazo entre el ego y la armonía interior, se juntan las situaciones de la vida que te generaron una armonía y se llevan bien con tu ego. El trabajo de Tauro este año es la contemplación y esto de disfrutar, la persona de Tauro que vive de forma contemplativa, con paciencia y tranquilidad, le va a ir muy bien. Lo que es laboral, ellos dominan a las fieras. Si hay algún jefe, va Tauro y lo endulza. Con respecto a la salud, se pueden solucionar algunos problemas. Para el divorcio este no es el mes, ni para pelearte. Es un mes para vibrar con el otro, unirte. Hay una posibilidad de éxito económico. Es un lindo momento para Tauro.”

Géminis: “Puede ser que este tiempo esté un poco incómodo porque le falta un poco de tiempo hasta que llegue el Sol a su signo, o sea que hasta el 20 de mayo, tiene que hacer un poco de malabares con el tema económico y eso también lo lleva a hacer lo mismo con el tema de parejas. No hay divorcios pero si hay acuerdos, quiere decir que las parejas que no están super bien, se tienen que sentar a acordar. No es el super mes para que Géminis se enamore, es más para establecer un orden con respecto a lo administrativo, económico, acuerdos y a la familia, ya que es el hijo y hermano eterno.”

Cáncer: “Es un lindo mes y año para Cáncer, aunque no el mejor de todos. Van a poder apuntar a un crecimiento dentro de la línea general del año. En mayo hay una energía que es muy inteligente, esta carta da mucho triunfo. Cáncer tiene que lograr establecer en algo verdadero el alto vuelo que tiene. Esto te puede dar divorcios, firma de contratos y también si quizás estás empezando una situación diferente, tenes que estar demostrando un poder más fuerte creyéndotela. Cáncer siempre es muy afectivo y buena onda, así que subirse a sentirse el número o estar muy expuesto, como lo estarán este mes, obliga a tener un personaje armado. Hay que armarse un buen personaje para poder dominar todas las situaciones. Es un mes para destacarse desde ese lugar y dar primera a todo lo que quieras empezar. No es el súper mes del amor, ni el de estar todo bien con todo el mundo. Este mes tenes que estar en eje con vos.”

Leo: “Va a estar en un muy buen momento en mayo. Va a tener toda la disponibilidad de los elementos favorables en todo. Van a tener independencia laboral, van a poder hacer un cambio y decisión importante con respecto al amor. Tanto en divorcio como un nuevo amor. Si corto algo es porque algo nuevo va a comenzar. Hay un gran desarrollo del trabajo para Leo. Este año tienen que ser maestros así que mayo es un mes para destacarse en eso, créansela.”

Virgo: “Mayo va a ser un mes para poder ver que todo lo que han logrado a nivel material y profesional, da sus frutos. Virgo por lo general siempre trabaja y cuando hace la cuenta, siente que lo que ganó no lo representa para el dolor de espalda. Este mes de mayo estará muy bien Virgo. Excelente en amor y fertilidad.”

Libra: “Es un signo que se va a dedicar a disfrutar y parar un poco de estar peleando por las cosas. Tuvieron planetas en oposición y en mayo siguen teniendo planetas así pero la carta figura en que hay que disfrutar. Libra tranquilo. Es un mes para estar en el amor, de las comidas familiares y disfrutar de lo que lograste. No es un mes para ir a la batalla o para demostrar que sos super valiente. Con respecto a la salud cuídense de los excesos con la comida. También fíjense a quien tienen de compañero porque quizá te acompaña alguien que te da algo que no es tan bueno para vos sobre todo en tu salud. Mirate un poco para adentro.”

Escorpio: “Otro signo que se siente muy ‘él’. Los eclipses son entre Tauro y Escorpio. Es un reinado en las palabras, en las decisiones, es ir avanzando, si hay nubes en el horizonte, las corta. Escorpio está vibrando con la justicia favorable para este 2022, mayo es un mes donde esa justicia se hace certera, segura y verdadera. Súper positivo para vos. SI tenes que firmar, firmas, si tener que divorciarte, te divorcias. Hay momentos de la vida donde hay que hacer un quiebre y un corte, este es el mes.”

Sagitario: “En mayo pueden estar un poco volados, aunque ya lo sean. Siempre están bien y nunca quieren enterarse de nada malo. Siempre tienen que estar arriba y divinos. Pero ojo que estás creyendo que está divino el aroma de la flor pero en realidad estás agarrado de una puntita de una montaña, estás armándote un mundo un poco débil. En este mes tenes que mirar donde estas parado, no ser tan soberbios. Los sagitarianos son soberbios y está bien porque están regidos por Júpiter, que es el rey de los dioses. Miren bien donde están parados porque se puede desajustar todos como divorcios o peleas sin darse cuenta porque ustedes están en su mundo maravilloso.”

Capricornio: “En mayo estarán en un muy buen momento. Va a haber mucho casamiento de Capricornio, va a tener un resarcimiento emocional. Amor, mucha fidelidad, mucho trabajo y en equipo y se triunfa de a dos.”

Acuario: “Están subidos al carro del éxito. Es un signo que siempre tiene mucha visión y lleva a los otros signos. Va a haber mudanzas, movimientos, todo es en equipo y en pareja, no hay divorcios. Siguen por el camino del éxito. Si buscan una casa la encontrarán y también les va a ir bien en los exámenes y con la carrera profesional.”

Piscis: “Es el signo del 2022 y en este mes de mayo ocupa su lugar de reinado. Si hay algún temita de salud que estaba desordenado, en este mes lo van a solucionar. Van a sentirse bien y que pudieron. Van a poder hacer emprendimientos y empezar a ver cosas nuevas. Con respecto al divorcio nada porque están muy seguros en lo que quieren. Me sale un mes para el encuentro, el dominio del amor, de la pasión y un mes de mucho sexo.”