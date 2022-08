Jorge Lagna, ex ministro de Seguridad de Santa Fe. Foto: NA.

En medio de la ola de violencia e inseguridad que sacude la ciudad de Rosario, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Jorge Lagna, renunció este martes a su cargo y será reemplazado por el comisario retirado Rubén Rimoldi.

La salida de Lagna se conoció tras una reunión que mantuvo el ahora ex ministro con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. “Se hizo una pequeña evaluación con el ex ministro de Seguridad Jorge Lagna respecto al desempeño, y el ministro y el gobernador decidieron que renunciara”, expresó tras el encuentro el titular de Gestión Pública, Marcos Corach, a distintos medios de prensa apostados en la casa de gobierno provincial.

Además de Lagna, también dejará su cargo la jefa de la Policía de Santa Fe, Emilce Chimenti, quien será reemplazada por el comisario general Miguel Ángel Oliva.

Perotti le tomará este miércoles juramento a Rimoldi, quien a su vez hará lo propio con Oliva, informaron fuentes del gobierno provincial.

Corach explicó que la salida de de Lagna “es un tema de resultados y el ministro definió que era un ciclo cumplido y decidió dar un paso al costado”.

Además, sostuvo que a su reemplazante se le pedirá “mucho trabajo, planificación y modificar lo que él crea de acuerdo a su experiencia”.

Lagna había asumido el 19 de marzo de 2021 en lugar de Marcos Saín y deja su cargo en medio del recrudecimiento de la violencia en Rosario, donde se produjeron 172 crímenes en lo que va de 2022.



La violencia en Rosario no se detiene

Actualmente, la violencia narco se había posado en el barrio Ludueña donde se produjeron durante el año 22 homicidios, lo que se extendería a 38 si se suman las zonas aledañas, a los que se extiende el conflicto entre bandas que se disputan la comercialización de drogas.

Este martes, un joven de 20 años falleció y otras dos personas resultaron heridas este martes a la tarde como consecuencia de un ataque a tiros que tuvo lugar en las inmediaciones de una cancha de fútbol del barrio Vía Honda, en la zona sudoeste de Rosario. El violento episodio se registró en Cerrillos al 3700, una de las zonas marcadas por la violencia y el narcotráfico.