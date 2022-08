Giovanni Simeone cerró una gran temporada en el Hellas Verona y varios gigantes de Europa posaron sus ojos sobre el. Si bien sonó para el Borussia Dortmund, su llegada no se concretó y la escuadra alemana fichó al futbolista francés Anthony Modeste.

Aún así, los mejores equipos de la Serie A barajaron la posibilidad de hacerse con sus servicios. Entre los rumoreados, se encontraba la Juventus, quien buscaba un delantero para luchar el puesto con Dusan Vlahovic. Al parecer, la carrera del argentino seguirá en Italia, pero no será ni en Turín ni en Verona.

Según informó Fabrizio Romano, solo quedaría limar algunos detalles para que Giovani Simeone sea nuevo jugador del Napoli de Luciano Spalletti. Llegaría en calidad de cedido por la suma total de 3.5 millones de euros y con una opción de compra de 12 millones de euros. El ariete sería parte de los grandes fichajes del club, quien tambien se encuentra negociando por Keylor Navas y Giacomo Raspadori.

Napoli are closing on Gio Simeone deal on loan [around €3.5m fee] also with buy option clause worth €12m from Verona. 🚨🔵 #transfers

Busy week for Napoli working also on Giacomo Raspadori from Sassuolo and Keylor Navas on loan from PSG. pic.twitter.com/rdrlG6qY6d

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2022