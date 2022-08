Mercado de pases 2022 en el fútbol argentino. Foto: Diario 26 – Redes sociales

Como en cada mercado de pases, los hinchas se mantienen expectantes para conocer las caras nuevas que sumará su equipo, se ilusionan con los rumores y sufren ante cada salida.

En este caso, los rumores fueron de alto vuelo, llegaron jugadores con curriculums muy interesantes y las bombas más resonantes se conocieron sobre el final.



Boca, entre las ilusiones y la bomba del cierre

Boca fue el gran protagonista de la apertura del libro de transferencias: sedujo a jugadores de clase mundial como Edinson Cavani y Arturo Vidal, pero solo quedaron en deseos y tanto el uruguayo como el chileno no arribaron en La Ribera.

El Xeneize sí cerró las llegadas de Martín Payero, proveniente del Middlesbrough de Inglaterra, y de Facundo Roncaglia, libre tras un largo tiempo en el fútbol del Viejo Continente.



Sergio Chiquito Romero. Foto: NA.



A la hora de hablar de sorpresas, Riquelme y su Consejo de Fútbol cerraron a Sergio Romero, de largo recorrido en Europa y con gran pasado en la Selección Argentina. “Chiquito” llega como opción ante la posible salida de Agustín Rossi, quien no llegó a un acuerdo para renovar su contrato, que vence en junio de 2023.



River y su interés por reemplazar los goles de Julián Álvarez

Por el lado de River, Gallardo sumó a un peso pesado en la ofensiva: Miguel Borja fue la gran inversión del Millonario y promete sumar muchos festejos de “colibrí” en nuestro fútbol.



Lucas Beltrán y Miguel Borja. Foto: NA.



Además, aprovechó la libertad de acción para sumar a Rodrigo Aliendro e incorporó a Pablo Solari, joven que hizo una gran carrera en el fútbol chileno. El Muñeco cerró su plantel con la vuelta de Lucas Beltrán, quien retornó a Núñez tras un gran paso por Colón.

Al igual que Boca, La Banda también se ilusionó con una llegada de nivel mundial. Sin embargo, la eliminación de la Copa Libertadores a manos de Vélez hizo que la chance de Luis Suárez se diluyera. El Pistolero, finalmente, llevó sus goles a Nacional de Uruguay.



Racing siguió sumando jerarquía a un plantel de calidad

Racing es otro de los clubes que se movió rápido de cara al torneo que se está desarrollando. Emiliano Vecchio llegó proveniente de Rosario Central y arribaron a préstamo futbolistas de experiencia para la defensa y la ofensiva: el delantero Maxi Romero volvió a nuestro país tras su paso por el PSV de Países Bajos, mientras que el central Jonathan Galván dejó Huracán y quedó a las órdenes de Fernando Gago.



Johan Carbonero.



Además, la Academia sumó a un futbolista con buen primer semestre: Johan Carbonero dejó Gimnasia y busca asentarse como una variante como extremo blanquiceleste.



Independiente sumó refuerzos en tiempos de crisis

En medio de una crisis institucional grave, el Rojo sumó caras nuevas para un entrenador como Eduardo Domínguez, que finalmente dejó su cargo y hoy están bajo el mando de Julio César Falcioni.



Ivan Marcone en Independiente. Foto: NA.



Iván Marcone llegó como el gran refuerzo pero su estado de forma no era el mejor por su inactividad y los hinchas del Diablo lo esperan para que muestre su mejor versión en la mitad de la cancha. Además, arribaron Facundo Ferreyra para aportar sus goles luego de un paso por México, y Gabriel Hachen, quien quedó libre de Defensa y Justicia y surgió como una posibilidad. También sumó a Edgar Elizalde, pero el ex jugador del Pescara de Italia solo sumó minutos ante Atlético Tucumán.



San Lorenzo y las oportunidades para sumar caras nuevas

Otro de los clubes con inconvenientes en lo económico es el Ciclón, que buscó opciones austeras para mejorar su plantel. Todos los arribos al Cuervo fueron de jugadores libres o un préstamo, como fue el caso de Gonzalo Maroni, sin lugar en Boca.



Andrés Vombergar. Foto: NA.



Los que se incorporaron sin la necesidad de pagar una ficha fueron Diego Calcaterra, Juan Ignacio Méndez, Gastón Campi, y Andrés Vombergar.



El resto de las fichas resonantes

Otra de las bombas que llegó sobre el cierre del libro de pases fue la oficialización del regreso del Principito José Sosa a Estudiantes de La Plata. El ex futbolista del Bayern Munich, entre otros, podrá disputar el torneo doméstico por el pase de Carlo Lattanzio a Platense, definido en las últimas horas.



José Sosa.



Una de las figuras que llegó para engalanar nuestro fútbol fue Diego Godín. Vélez se movió rápido ante la falta de minutos del Faraón en el Atlético Mineiro y le sumó para que entregue toda su experiencia a un plantel joven. Además, el Fortín sumó a Walter Bou, de gran paso por Defensa y Justicia.



Diego Godín.



Platense también dio que hablar con el arribo de Mauro Zárate. De último paso por el fútbol brasileño, el experimentado delantero llegó al Calamar como una de las grandes apuestas para seguir en Primera.

Entre tantos nombres, vale destacar también el caso de Gimnasia de La Plata. El equipo de Pipo Gorosito viene realizando una gran temporada y no sumó caras nuevas.

Para todos los gustos: austeridad, lujo y mucho de ingenio. El fútbol argentino sigue dando pelea pese a los problemas económicos y no pierde su atractivo. Que siga rodando la pelota…



*Por Matías Greisert

Tw: @MatiasGreisert