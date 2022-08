IPhone 14. Foto: hipertextual.

Para el mes de septiembre se espera la presentación oficial del nuevo iPhone 14. Esto alimenta a los rumores de las características que ya circulan en internet sobre el nuevo modelo.

El encargado de revelar algunas características fue “McGuire Wood” (Jioriku en Twitter). Aunque los usuarios no saben si creer o no en este “profeta” de la marca, que siempre logra acertar con las predicciones de Apple.

Empezando por lo más llamativo, según el usuario mencionado, los colores del próximo iPhone serían verde, morado, plateado, y dorado; y para el modelo Pro serían verde, morado, azul, negro, blanco, grafito y rojo.

El color rosa y “sierra blue” del iPhone 13, quedarían reemplazados por el morado.



Ilustración. Foto: Apple.



Otras características del celular

Según la fuente, también habría un pequeño cambio en la carga MagSafe que incluiría unos imanes mucho más potentes, debido a supuestos cambios en las baterías externas siendo más pesadas y grandes.

En el hilo de “McGuire Wood”, agregó que futuros modelos del iPhone podrían brindar una mejora en el tiempo de carga, siendo más rápida.

Si nos guiamos por los rumores y filtraciones que salieron acerca al nuevo aparato, se considera que evolucionó respecto de los modelos anteriores de la manzanita.

Sin dejar pasar que la compañía no brindó ninguna información oficial, y no planean hacerlo hasta que se presente el nuevo iPhone 14 en septiembre.



¿Cómo era el primer iPhone?

El primer celular de la marca fue en el año 2007, presentado por Steve Jobs -creador de la marca-. Era algo muy innovador para la época, por lo que los medios de comunicación lo describían como “híbrido entre un iPod, navegador web y un teléfono”.

La pantalla tenía un tamaño de 3,5 pulgadas y una cámara de 2 MP. Algo incomparable con los nuevos celulares de Apple.